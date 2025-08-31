Luis Palma llega encendido a la Selección de Honduras: Así fue su segundo gol con Lech Poznań

Poznań, Polonia.- ¡De Honduras para el mundo! Luis Enrique Palma marcó este domingo su segundo gol en la primera división del fútbol de Polonia como futbolista del Lech Poznań .

"El Bicho" comenzó el partido como titular y se lució en los primeros minutos, contribuyendo a que su equipo anotara y le esté dando la victoria ante el Widzew Lodz.

A los 21 minutos llegó la consagración del ceibeño. Palma se desmarcó bien, le ganó la espalda a la zaga contraria y, sorpresivamente, de cabeza mandó la pelota al fondo de las redes.

Inmediatamente, toda la afición y sus compañeros felicitaron al jugador catracho por un tanto que jamás olvidará, ya que es su segunda anotación con el conjunto polaco.

Su último gol había sido de la misma manera, rematando de cabeza con el Lech Poznań el pasado 16 de agosto para darle el empate definitivo de 1-1 ante el Korona Kielce.