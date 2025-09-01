¡Será una belleza! Así va la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026

“La intervención es únicamente en el interior del Estadio Azteca, cumpliendo todas las normas de FIFA, para poder celebrar una Copa del Mundo. Un estadio mundialista, de primer mundo, con conectividad, va a tener wifi, para que las personas se puedan comunicar desde adentro. La salida será por en medio de la cancha, como en Europa, butacas nuevas. Llevan sus permisos en orden, profesionales, con un trabajo de 24 horas. Vamos a tener uno de los mejores, sino el mejor estadio del mundo”, dijo el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, en entrevista con ESPN.