¡Será una belleza! Así va la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026

A menos de un año para el Mundial 2026 y la inauguración en Ciudad de México, así va la remodelación del Estadio Azteca, recinto que acogerá el partido inaugural.
Actualmente, tanto en su interior como en el exterior, el Estadio Azteca muestra un aspecto en plena reconstrucción. Las obras se concentran en dos áreas principales: la renovación de los vestidores y la modernización de una sección de gradas que incorporará nuevos palcos, especialmente diseñados para cumplir con los estándares que exige la FIFA.
La cancha está completamente destruida debido a la presencia de maquinaria pesada y trabajos de remodelación que se realizan sobre todo el terreno de juego. Las imágenes obtenidas por Diario Récord han generado preocupación entre aficionados, quienes temen que el inmueble no esté listo para la cita mundialista.
No obstante, Grupo Ollamani, responsable del proyecto, aseguró que la obra avanza en tiempo y forma. La promesa es clara: el Azteca estará listo para recibir el partido inaugural el próximo 11 de junio de 2026, fecha en la que el mundo volverá a poner sus ojos sobre la capital mexicana.
Las grúas siguen dentro del lugar, las gradas no están terminadas y no hay butacas. Los avances, al menos a simple vista, no han sido representativos en semanas recientes, lo que ha generado preocupación entre los aficionados, aunque la realidad es que están finalizando la parte más tardada del proceso y, posteriormente, podría avanzar con mayor velocidad.
La grada que se encuentra en la parte superior de los vestidores, que fueron renovados, todavía no se encuentra lista, pues fue retirada para realizar ese proceso y, por ahora, no se ha terminado de detallar la estructura. Esta es una maqueta de cómo quedará el Coloso de Santa Ursula.
"Mantener el exterior del estadio con su monumentalidad, lo más original que se pueda respetando la idea inicial. Mover el estadio hacia el Siglo XXI en todos los aspectos, hacerlo más cómodo, más seguro, inclusivo, más estable", comentó David Lizárraga en una entrevista para ESPN sobre lo que el dueño de Televisa habría pedido de cara a la remodelación.
Otro de los cambios que se han hecho en la casa de las Águilas del América es la reforma de vestidores, túnel de acceso así como la llegada de nuevas zonas VIP. Todo esto contribuiría a que el estadio tenga un nuevo foro de más de 90 mil butacas.
Dentro de las mejores que recibirá el inmueble se espera también la ampliación del estacionamiento a más de 5 mil lugares y conexiones accesibles con medios de transporte como el tren ligero; se integrará un sistema LED de alta calidad, paneles y un sonido más moderno.
En principio se espera que el Estadio Azteca vuelva a abrir sus puertas en marzo del 2026 con un partido de la Selección Mexicana.
“La intervención es únicamente en el interior del Estadio Azteca, cumpliendo todas las normas de FIFA, para poder celebrar una Copa del Mundo. Un estadio mundialista, de primer mundo, con conectividad, va a tener wifi, para que las personas se puedan comunicar desde adentro. La salida será por en medio de la cancha, como en Europa, butacas nuevas. Llevan sus permisos en orden, profesionales, con un trabajo de 24 horas. Vamos a tener uno de los mejores, sino el mejor estadio del mundo”, dijo el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, en entrevista con ESPN.
En el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) existe una solicitud, hecha el 11 de marzo del 2025, para registrar el nombre de Estadio Banorte, como se llamará el inmueble por el acuerdo que firmó Ollamani con la institución bancaria, a cambio de dos mil 100 millones de pesos (103 millones de dólares aproximadamente).