Ancelotti se pronuncia sobre Brasil: “Muy feliz de seguir con Real Madrid”

Ancelotti recalcó que está “muy feliz de seguir entrenando otros dos años en el Real Madrid” y que las negociaciones con la CBF cambiaron cuando Ednaldo Rodrigues dejó la presidencia en diciembre por decisión de un tribunal de Río al considerar inválido un acuerdo entre la entidad y el ministerio público que permitió su elección.

“Él no es ahora mismo presidente y las cosas han sido como he querido porque me puedo quedar aquí”, declaró antes de dejar la puerta de la Seleçao entreabierta de cara al futuro: “Pensar en ser el seleccionador de Brasil es una ilusión, pero no sé si en 2026 me querrán y no sé si estarán contentos con esta decisión”.

Sobre su renovación, Ancelotti la atribuyó a que el club “está contento con nuestro trabajo”.