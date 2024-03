Alex López critica decisiones de Liga Nacional antes del Honduras vs Costa Rica

¿Cómo miras el panorama de ese partido ante Costa Rica?

Al final los que puedan estar en esa lista que lo puedan disfrutar y así saber que es un momento único de clasificar a una Copa América. Es importante para toda Honduras y será de beneficio para todos y así volver a los torneo más importantes.

¿Qué pasa que no te estás incluyendo en la lista?

Yo no puedo decir si voy a estar o no, al final hay muchos jugadores y creo que el profe Rueda ya tenga su lista. Lo que siento raro yo es que los partidos de la siguiente jornada se cancelen sólo dos partidos y no todos. Está todo raro como dijo Tilguath, pero estar o no, siempre vamos a apoyar.

¿Esta situación te hace sentir no estar seguro de estar en esa lista?

Es que es ilógico que la Liga Nacional cancele tres partidos y los otros dos no. Al final, importante es para la Selección todos los equipos, pero el poder estar será una bendición y sino apoyar al máximo. Trabajamos para siempre estar en la Selección, he ido agarrando ritmo de a poco y gracias a Dios llevo dos partidos de titular y el miércoles no será la excepción. Los que están en la Selección son los que están en la mejor disposición y mejor rendimiento.

¿Crees que no se es parejo con todos los equipos que aportan a la Selección?

Es que es raro como dijo Tilguath, nosotros debemos depender de lo que dicta la Liga Nacional y jugar el partido. A nosotros nos toca viajar a Tocoa y no es nada fácil.

Vos conocés bien el fútbol de Costa Rica, ¿qué esperanzas hay para Honduras?

Si Honduras hace lo que hemos venido haciendo en los últimos partidos, no diré que será fácil porque es un clásico y aunque se venga mal, siempre es un juego duro, pero nosotros venimos de menos a más y hay jugadores en el extranjero que están haciendo las cosas muy bien y hay que aprovechar eso, ya que nos jugamos el clasificar a una copa en la que estarán selecciones de gran nivel.

¿Quién tiene mejor generación en este momento?

Siento que Costa Rica de aquí a cuatro años va a tener una gran generación con jugadores jóvenes en muy buenas ligas en el extranjero y creo que debemos aprovechar eso. Costa Rica es una selección joven con experimentados, pero nosotros tenemos una base con el profesor Rueda que ya ha venido trabajando. Él ya tiene su 11 para ese partido.