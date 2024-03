Keylor Navas le responde a Jorge Luis Pinto tras polémicas declaraciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Casi una década después de los problemas de Jorge Luis Pinto con varios seleccionados de Costa Rica tras completar una Copa del Mundo de Brasil 2014 memorable, las secuelas siguen dandon de qué hablar.

Y es que la novela que se generó hace casi 10 años con la salida del técnico colombiano de la selección mayor de Costa Rica ha vivido este fin de semana un nuevo capítulo, y tiene como protagonista también a Keylor Navas.

El pasado viernes el estratega colombiano brindó unas declaraciones al Diario AS Colombia e hizo fuertes declaraciones contra el portero tico que ahora juega en el PSG.

“El único problema de Keylor Navas que no he dicho y que lo voy a decir en Costa Rica, es que por ejemplo él quería jugar póker hasta las 4 de la mañana y le decía que no”, comentó Pinto.

“En las concentraciones pretendía ir a su pueblo (Pérez Zeledón) y quería venir al otro día, le respondía de qué tal yo me llegue a su pueblo con toda la selección y la ponga a entrenar”, añadió.

Jorge Luis también indicó que cuándo se cumpla una década del Mundial de Brasil 2014 estará revelando mayores detalles de lo que sucedió en aquel certamen.

“Él de pronto no ha sido leal y correcto, pero es un tema que lo voy a tocar cuando se cumpla los diez años del mundial, no tengo nada con él, pero me ha perjudicado”, sentenció, a lo que tuvo respuesta del portero.

El sábado, Keylor Navas publicó un video en sus redes sociales, y sin tener destinatario, obviamente queda muy claro que iba dirigido a Jorge Luis Pinto.

La publicación del guardameta centroamericano en pocos minutos tenía cientos de mensajes y de likes y trata de una narrativa entre un burro, un tigre y un león. Mensaje claro y directo.

El mensaje de Navas en su video dice lo siguiente en su narrativa:

El Burro le dijo al Tigre: – ¡El pasto es azul!

El Tigre respondió: – ¡No!, el pasto es verde.

Así comenzó la discusión, y los dos decidieron someterlo a otro animal más inteligente, para ello concurrieron ante el León. Ya antes de llegar al claro, donde se encontraba sentado, el Burro empezó a gritar: – ¡Su Alteza!, ¿es cierto que el pasto es azul?

El León plácidamente respondió: – ¡Cierto!, el pasto es azul.

El Burro se apresuró y continuó: – El Tigre no está de acuerdo con eso y me contradice, por favor, castígalo.

El León entonces declaró: – ¡El Tigre será castigado con 5 años de silencio!.

Ante esa sentencia el Burro saltó alegremente y siguió su camino, repitiendo: – El pasto es azul...

El Tigre resignado aceptó su castigo, pero antes le preguntó al León: – Su Majestad, ¿por qué me ha castigado?, después de todo, el pasto es verde.

El León de nueva cuenta plácidamente respondió: – De hecho, el pasto es verde.

El Tigre con gran asombro preguntó: – Entonces, ¿por qué me castigas?

El León respondió: – Eso no tiene nada que ver con la pregunta de qué color es el pasto. El castigo se debe a que no es posible que un felino tan valiente e inteligente como tú, pierda tiempo discutiendo con un Burro, y encima, vengan a molestarme a mí con esa pregunta.