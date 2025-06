Copa Centroamericana: Olimpia, Motagua y Real España conocen su calendario en certamen de Concacaf

Por su parte, Motagua no la tiene nada fácil. Las águilas azules fueron ubicadas en el temido Grupo C, catalogado como el grupo de la muerte. Compartirán con el Deportivo Saprissa, Club Atlético Independiente (CAI) de Panamá, Cartaginés de Costa Rica y Verdes FC de Belice.

SEMANA 1

Martes 29 de julio

Verdes FC vs Motagua - 6:00 pmSaprissa vs Cartaginés - 8:00 pmManagua FC vs Antigua GFC - 8:00 pm

Miércoles 30 de julio

CD Hércules vs Xelajú - 6:00 pmOlimpia vs Real Estelí - 8:00 pmHerediano vs Real España - 8:00 pm

Jueves 31 de julio

Diriangén vs Municipal - 8:00 pmAlajuelense vs Plaza Amador - 8:00 pm

SEMANA 2

Martes 5 de agosto

Verdes FC vs Saprissa - 6:00 pmAntigua GFC vs Alianza FC - 8:00 pmMotagua vs CAI - 8:00 pm

Miércoles 6 de agosto

Diriangén vs Herediano - 6:00 pmCD Hércules vs Olimpia - 8:00 pmXelajú vs Águila - 8:00 pm

Jueves 7 de agosto

Municipal vs San Miguelito - 8:00 pmManagua FC vs Alajuelense - 8:00 pm

SEMANA 3

Martes 12 de agosto

Antigua GFC vs Plaza Amador - 8:00 pmÁguila vs CD Hércules - 8:00 pm

Miércoles 13 de agosto

San Miguelito vs Diriangén - 7:00 pmMunicipal vs Real España - 8:00 pmAlianza FC vs Managua FC - 8:00 pm

Jueves 14 de agosto

CAI vs Verdes FC - 7:00 pmMotagua vs Cartaginés - 8:00 pmXelajú vs Real Estelí - 8:00 pm

SEMANA 4

Martes 19 de agosto

Plaza Amador vs Managua FC - 7:00 pmÁguila vs Olimpia - 8:00 pm

Miércoles 20 de agosto

CAI vs Saprissa - 7:00 pmReal España vs Diriangén - 8:00 pmCartaginés vs Verdes FC - 8:00 pm

Jueves 21 de agosto

San Miguelito vs Herediano - 7:00 pmAlianza FC vs Alajuelense - 8:00 pmReal Estelí vs CD Hércules - 8:00 pm