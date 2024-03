Bengtson, en búsqueda del récord con Olimpia, se ilusiona con la Selección

Pero viene la selección, ¿qué expectativas tienes de estar en esa lista?

Si, digo a descansar unos días, unos dos o tres días, pero como le digo vamos a esperar que es lo que pasa, pero bueno, primero vamos a dejarlo todo en manos de Dios.

¿Existe la ilusión de ser parte de la selección y estar en el partido ante Costa Rica?

Bueno, primero Dios como lo he dicho, primero Dios vamos a dejar esto en manos de Dios si se da la oportunidad de ir, ir aportar a la selección y si no, apoyarlos.

¿Pudiste hablar con Rueda en este microciclo que estuviste en la selección?

Si, un poco porque luego a él le tocó viajar, pero bueno la verdad me sentí bien, hay un buen grupo que quiere hacer bien las cosas y bueno, contento por eso.

Ha pasado tanto tiempo luego de aquella eliminatoria que fuiste determinante para el mundial 2014, hoy es potencial tu llamando ¿Te mirabas que podías volver a tener una oportunidad como la que se te puede presentar?

Si, siempre he estado trabajando, no me he desesperado, como le digo, si se me da la opción de ir vamos a tomarlo con mucha responsabilidad y poder aportar la selección.