Hernán Medford dice que Honduras es ligeramente favorito ante Costa Rica

¿Qué tal, profe, cómo está?

Saludos a todos en Honduras.

¿Cómo se está viviendo en Costa Rica la previa de este encuentro?

Bueno, ahorita está frío el ambiente porque faltan días y todavía se está jugando el campeonato nacional. Obviamente que estamos anuentes a que será un partido complicado, como todos los juegos contra Honduras. Es el clásico de Centroamérica y creo que ninguno de los dos es favorito. Honduras viene con unas bajas, Costa Rica viene no en un momento bueno. La Selección no ha estado jugando bien en los últimos partidos. Tuvimos dos juegos muy complicados contra Panamá, entonces obviamente que necesitamos lavarnos la cara contra Honduras.

¿El partido en Costa Riva se vive con optimismo o con recelo?

Usted sabe cómo es el fútbol y la selección. Realmente que ha habido mucha crítica en los últimos meses porque la selección tiene tiempo de no andar bien. Tenemos nuevo entrenador, hay que darle su tiempo debido para ver la mano de él. Obviamente que dependerá mucho del accionar de los jugadores. Ahorita tenemos un pequeño cambio generacional, todavía tenemos jugadores de experiencia, pero sí estamos conscientes que la selección tiene que cambiar mucho para poderle ganar a Honduras y poder ir a una Copa América a hacer las cosas bien.

Ambas selecciones llegan en horas bajas, ¿así lo ve usted?

Sí, por rendimiento. Honduras hizo dos partidos muy buenos contra México, pero antes de eso Honduras no venía bien. Y Costa Rica no viene bien. Por eso le digo que al final no hay favorito, aquí el que llegue mejor ese día va a tener más posibilidad de ganar.

¿Qué tanta decadencia ha tenido Costa Rica tras el adiós de aquella generación dorada que marco muchos éxitos?

No es bonito comparar, pero sí aceptar que en los últimos años no nos ha ido bien a nivel de selección.