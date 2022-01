Raúl Cáceres: 'A mantener la hegemonía de los Lobos'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El técnico universitario Raúl Cáceres aspira a mantener la hegemonía de la UPNFM, no perder de vista la liguilla y manejar su grupo de manera optima durante el Torneo Clausura. Dialogó con Zona Deportiva.



¿Qué enseñanzas le dejó el Torneo Apertura?



Creo que saber dosificar un equipo, manejar algunos aspectos emocionales durante el torneo, conocer las diferentes facetas del torneo y manejar el grupo de manera óptima para poder llegar hasta las últimas instancias en igualdad de condiciones en su mejor umbral.



¿Qué cosas cambiaría del 2021 hablando de su rol como entrenador de los Lobos?



La verdad que nada, estoy satisfecho con lo que venimos haciendo, solo pedirle a Dios que me siga llenando de sabiduría para que las decisiones sean las mejores.

Las goleadas en San Pedro Sula no desestabilizaron el proyecto, ¿por qué?



Porque no las contemplamos, pero hay que sacarles provecho cuando se dan las derrotas, seguro está que hemos hecho un análisis de lo ocurrido cuando se dieron esas goleadas. Lo mejor de todo es que fueron en la primera vuelta y no segunda, de hecho el análisis nos ayudó a mejorar.



Pocas altas se han oficializado, ¿vendrán más fichajes?



Queremos considerar algunos fichajes, obviamente conscientes de alguna situación que no podemos manejar y es la parte económica, no podemos competir. Siempre aspiramos a más, estimamos que lleguen dos jugadores y podamos llenar las expectativas.



¿En qué puestos ocupa refuerzos?



Hablamos de un delantero, defensa central y portero.

¿Era imposible detener a Jairo Róchez o fue decisión suya su salida?



No, lo de la oportunidad y la oferta era imposible poder detenerla por lo que le deseamos lo mejor, agradecemos también su profesionalismo como hizo llegar la oportunidad que se le presentó hacia nosotros como cuerpo técnico y junta directiva.



¿Cuántas bajas tienen en el equipo?



Son 12 bajas.



¿A qué aspira Lobos en este Torneo Clausura?



A mantener la hegemonía de los Lobos, superar la cantidad de puntos hechos en el torneo anterior, con Dios mediante lo podemos conseguir y siempre no perder de vista la clasificación a la liguilla.



¿Es una ventaja no pelear por el descenso en un torneo donde se define quién se va a la B?



Claro, así como alguna parte económica que la junta directiva ha optado por oxigenar financieramente reduciendo la plantilla, apuntamos a algunos jóvenes a consolidarlos y ojalá llevar de la mano resultados y la participación de jóvenes en el equipo.

¿Perderá Olimpia sin Pedro Troglio o seguirá siendo el equipo a vencer?



Olimpia con o sin Pedro ha sido el equipo a vencer, sin desestimar lo que hizo el profesor Pedro aquí, Olimpia es Olimpia y su plantel continúa igual o mejor.



¿Con un delantero histórico qué papel juega Juan Flores en su cuerpo técnico?



Importantísimo el aporte de Juan sobre ello, el grado de confianza y comunicación con los jóvenes, el trabajo que hace día a día con la zona que más conoce, que es la del ataque.

¿Qué partido fue el mejor del equipo en el torneo pasado?



A mi criterio fue el cero a cero con el Motagua en el Nacional.



¿El peor, con el que salió enojado?



Con el que salí incómodo fue con el 5 a 1 del Yankel Rosenthal y el 5 a 3 del España en el Morazán.



¿Qué le ha pedido la junta directiva?



La reducción de la plantilla y mantener la hegemonía del equipo, eso nos pidieron.

