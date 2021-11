Raúl Cáceres, DT de los Lobos: “Nosotros no nos sentimos menos que nadie"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En una semana clave para conocer quiénes serán los otros dos semifinalistas del fútbol hondureño, los Lobos de la UPNFM dicen sentirse preparados para ese partido de hoy en Danlí frente a Motagua (7:05 PM).



El Azul es un rival al que solo han derro-tado una vez en su historia, pero en este torneo lograron sacarle dos empates. El técnico universitario, Raúl Cáceres, único estratega catracho en esta instancia, habló en exclusiva para Zona, dando su punto de vista de cómo ha sido el torneo, cómo se encuentra el equipo y qué esperar de esos dos encuentros contra las Águilas.



¿Cómo se encuentra el equipo en estos momentos?



Se encuentra muy bien, me motiva mucho eso. Saber que el jugador está comprometido y con muchas ganas, me alegra. Nos encontramos con un buen estado de ánimo. Esta instancia es la que más emociona y es un honor estar.



¿Cómo se ha preparado el club para este pulso?



Respecto a nosotros, preparando el equipo física, táctica y técnicamente, y continuar con esos tres aspectos para que nos ajuste con lo que tenemos contemplado en la liguilla.



Hasta el momento, ¿qué le ha parecido el torneo?



No soy quién para catalogar justo o injusto, pero puedo decir que en la etapa final estamos los equipos que Dios nos ha permitido estar. Lograr estar en ese grupo de seis es un privilegio y nos toca vivir la última fase del torneo.





¿Qué le ha hecho al Machuca que anda endemoniado frente a las redes rivales?



Lo primero es el grado de opor-tunidad que se le da, de confianza, y eso es muy importante. Hay factores que lo hacen sentirse bien. Hablar con él, la comunicación y el trabajo del día a día, que es muy exigente, le ha ayudado mucho.



¿Cree que merecía un llamado a la Selección?



Si es por merecerlo, claro que sí. Yo soy de los que piensan que en la Selección deben estar los que atraviesan por su mejor nivel futbolístico.



¿Qué le ha pedido la dirigencia?, ¿llegar a una final esta vez?



En estos momentos nos intere-sa la liguilla. Yo agradezco a estos muchachos el esfuerzo que han hecho, junta directiva, cuerpo técnico y ya lo he dicho que es un logro estar en este grupo de seis. Después ya veremos qué sucede.





¿No cree que le pesará la inexperiencia en los ban-quillos frente a lo que repre-senta Diego Vázquez?



Por ningún punto. Es verdad que soy el de menos experien-cia, pero en la cancha es donde se ve quién es grande y quién no. Estamos conscientes de nuestras limitaciones. Sabemos que no tenemos la logística que otros equipos tienen para recuperar jugadores, pero dentro del campo no nos sentimos menos que nadie.



¿Cómo ve esa llave fren-te a Motagua?



Bastante compleja, Motagua es Motagua. Sin embargo no voy a hablar de historia o de partidos anteriores. La serie ante Mota-gua últimamente ha sido bien apretada, pero nosotros siempre aspiramos a más y lo he hablado con los jugadores, no nos pode-mos sentir menos. Hay que pre-pararnos día a día, entrenamiento tras entrenamiento y sobrepa-sar los límites para poder salir adelante en esta llave.



Lo más peligroso que tiene el Ciclón son los cen-tros por las bandas, ¿cómo desactivar ese peligro?



Es un fútbol que le ha dado resultado a ellos y lo han hecho contra quien sea. Lo importan-te ante Motagua es estar con la mente bien atenta, estar concentrados los noventa minutos, no regalar los espacios. Tienen una particularidad porque tie-nen algunas piezas de jugado-res que por dentro hacen dife-rentes los remates y la filtra-ción de pelotas. Hay que orga-nizar un esquema que contra-rreste los puntos fuertes de Motagua y de esa forma poder desarrollar nuestro juego de mejor manera.



¿Cree que en la ida en Danlí se juegan gran parte de la clasificación?



Los dos partidos son importantes, tanto el de ida como el de vuelta. No podemos enfocar-nos en un solo partido.



¿Real España y Vida son los favoritos para ganar la Liga por la campaña que hicieron en las vueltas?



Si lo hablamos por la tendencia durante el torneo, la constancia, claro que sí. Pero hay que saber que esto es fútbol y es competitivo. Hay equipos que por su tra-yectoria muestran una jerarquía en esta etapa. La liguilla tiende a generar un ingrediente más, en donde Motagua, Olimpia, España están acostumbrados a esta etapa. Sin embargo, nosotros y Vida tenemos que estar dispues-tos a vencer cualquier situación tradicional que se maneja acá y estamos dispuestos a hacer la lucha. Quiero dejar claro que no somos un rival que se va a rendir fácilmente, se la complicaremos a cualquiera que nos toque enfrentar.