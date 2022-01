Alberh Elis quiere quedarse muchos años en Burdeos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La “Panterita” Alberth Elis garantiza que está listo para atender cualquier llamado como legionario de la “H”, quiere seguir creciendo en la Ligue One con el Girondins de Burdeos y espera ver más compatriotas en el fútbol europeo.



“Desde que llegué no fue nada fácil por la lesión antes de venir aquí, gracias a Dios se han dado los goles y espero seguir de la misma manera en la segunda recta del campeonato”, expresó el delantero en Cinco Deportivo.



A su criterio, el fútbol galo es bastante rápido y fuerte por la gran cantidad de jugadores africanos y eso lo beneficia a mostrar nivel desde el inicio. “Es diferente a la liga de Portugal, es un poco más cerrada, eso me complicó al inicio para adaptarme”, recordó.



En sus declaraciones añadió que el fútbol francés es de muchas transiciones rápidas y la velocidad lo hace notar en los partidos disputados.



“Los partidos son ida y vuelta, eso quiere decir que habrá más espacio entre las defensas, es velocidad y vértigo... que conozcan mis cualidades, ganar el espacio entre las defensas con buenos pasadores”, detalló.



Sobre su papel en la Selección Nacional, reveló que habló con el DT Hernán el Bolillo Gómez antes de los partidos contra Panamá y Costa Rica y si lo convocan ahí estará para mejorar la posición en la octagonal. Mencionó que espera ver a Romell Quioto jugar pronto en Europa