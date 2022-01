"Mi ídolo siempre fue David Suazo", dijo la 'Panterita' en el Ask de Alberth Elis

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Alberth Elis, un nombre que sigue tomando más fuerza en la Ligue1 de Francia, tiene alocada a la prensa de ese país después mostrar su gran talento con el Burdeos en su primera temporada.

Este martes, el Girondins publicó en su cuenta oficial el Ask de Alberth Elis, un segmento que pone al descubierto algunos secretos jamás contados a la prensa. Conoce lo que dijo el hondureño durante la entrevista.



Sobre el apoyo desde Honduras



"Muchas gracias por sus palabras y el apoyo que me envían desde Honduras, para mí es muy motivante, yo seguiré tratando de poner en alto el nombre de mí país".



Gol favorito



"Hasta ahora el favorito fue contra el Lyon, por la jugada puede ser. Arranqué desde la media cancha; siempre cuando anoto goles por mi velocidad y potencia, es algo que me gusta mucho".



Ídolo



"Mí ídolo de Honduras desde que era muy pequeño siempre fue David Suazo, siempre lo admiré, siempre seguí sus pasos y siempre fue mi jugador favorito. Un saludo y abrazo".



Su llegada al Girondins



"Estoy muy feliz de estar aquí, este club me ha abierto las puertas, me siento muy feliz de estar aquí, la ciudad me gusta mucho y estoy muy contento de poder representar esta gran institución y espero seguir trabajando y aportando al equipo para poder salir de la posición que estamos y estar mucho mejor".



La comida y el vino en Francia



"Me parece excelente la comida, todo es excelente y me gusta mucho la ciudad. Lo he probado, hay muchos vinos aquí en Burdeos, la ciudad de caracteriza por eso y si me ha tocado probar y me parece muy buen vino".



Sobre el idioma



"Ahora estoy aprendiendo inglés un poco complicado la verdad, no es nada fácil pero ahí voy de a poco tratando de aprender lo más que pueda".



Pantera



"Me acuerdo en los Juegos Olímpicos que comenzaron a decirme 'Panterita', que ahora creo que soy una 'Pantera' y no una 'Panterita' jaja... Entonces un día decidí celebrar como una Pantera. En Estados Unidos comenzó y a la gente le gustó y todo el equipo, entonces desde ahí he seguido haciéndola".



Expectativas en la Ligue1



"Tratar de salir de la posición que estamos, no ha sido el mejor comienzo para el equipo, pero estamos trabajando de mejorar partido a partido. Mi trabajo siempre es buscar anotar goles y dar asistencias para el bien del equipo".

Aquí la entrevista