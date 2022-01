Klopp no dirigirá a Liverpool ante Chelsea por posible positivo al covid

Tres jugadores del Liverpool, cuyos nombres no fueron desvelados, han dado positivos al covid, según anunció Klopp el viernes en conferencia de prensa.

LONDRES, REINO UNIDO.- El entrenador del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, no estará en el banquillo el domingo en el duelo estrella de la Premier League ante el Chelsea en Londres tras un "test supuestamente positivo" al covid-19, anunció su club este sábado en un comunicado.



Igual que Klopp, otros tres miembros del cuerpo técnico del Liverpool habrían dado positivo al coronavirus pero el club no contempla solicitar un aplazamiento del partido de la 21ª jornada ante los 'Blues'.



Tres jugadores del Liverpool, cuyos nombres no fueron desvelados, han dado positivos al covid, según anunció Klopp el viernes en conferencia de prensa. El entrenador comparó con "una lotería" el hecho de esperar los resultados de los test del plantel.



El club precisó este sábado que ningún otro jugador ha dado positivo.



El Chelsea es segundo de la Premier League, con un punto de ventaja sobre el Liverpool, tercero.



Ambos necesitan ganar el domingo para seguir el ritmo del líder Manchester City, que este sábado ganó 2 a 1 al Arsenal y se distanció provisionalmente con 11 puntos sobre el Chelsea y 12 sobre el Liverpool.



La ola de covid-19 que sufre Reino Unido actualmente ha provocado en las últimas semanas el aplazamiento de 18 partidos de la Premier League.



En caso de que el positivo de Klopp se confirme, el entrenador alemán se perderá también el siguiente partido del Liverpool, que será el jueves en Londres ante el Arsenal en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga inglesa.