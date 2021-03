Jurgen Klopp, técnico de Liverpool, no cederá jugadores a selecciones por cuarentenas

LIVERPOOL, INGLATERA.- El técnico de Liverpool Jurgen Klopp no permitirá que sus jugadores viajen para disputar partidos de las eliminatorias mundialistas a fin de mes si ellos tengan que cumplir cuarentenas al regresar.



Bajo los actuales protocolos por el coronavirus, todo individuo procedente de un país que Gran Bretaña ha catalogado como de alto riesgo deben pasar 10 días confinados en un hotel.



Portugal y toda Sudamérica aparecen en la llamada “lista roja”, lo que afecta a tres brasileños de Liverpool el arquero Alisson Becker, el delantero Roberto Firmino y el volante Fabinho , además del atacante portugués Diogo Jota.



La FIFA aprobó una exención a los clubes para negarse ceder a sus jugadores que podrían verse afectados por las restricciones de la pandemia tras convocatorias de sus selecciones, y Klopp tiene la intención de hacerlo.



“Creo que todos los clubes estamos de acuerdo en que tenemos el mismo problema, que no podemos dejar ir a los chicos a sus selecciones si al volver tendrán que hacer 10 días de cuarentena en un hotel. Eso no es posible”, dijo Klopp el miércoles.



“Entiendo las necesidades de las federaciones, pero este es un momento en el que no podemos quedar bien con todos y tenemos que admitir que los clubes son los que les pagan a los jugadores, y eso significa que tenemos primera prioridad”.



Klopp afirmó que Liverpool “esperará hasta el último segundo” para tomar una decisión.



“Estamos lidiando con algo que se decidió en otras esferas y nos estamos adaptando a ello”, dijo. “Pero creo que todo el mundo está de acuerdo en dejar partir a los jugadores, jugar con sus selecciones, y luego pasar 10 días de cuarentena en un hotel. Nosotros no operamos de esa manera”.



Brasil lidera las eliminatorias de Sudamérica rumbo al Mundial de 2022 tras ganar sus primeros cuatro partidos, y tiene previsto visitar a Colombia el 25 de marzo y recibir a Argentina cuatro días después.



Por las eliminatorias de Europa, Portugal disputará partidos como local contra Azerbaiyán y visitante ante Serbia y Luxemburgo.



