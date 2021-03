Maidana se marcha de Honduras tras ser fichado por el Cobresal de Chile  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con un león tatuado en su brazo, una maleta y muchos recuerdos, este martes Cristian Maidana, exjugador de Olimpia, se marchó de Honduras a su nuevo destino: el Cobresal de Chile.



Visiblemente nostálgico, Maidana expresó que se va triste porque fueron dos campeonatos ganados con los leones en la Liga Nacional.



Jugó 30 partidos de Liga, anotó un gol y disputó cinco encuentros de Concacaf con los dirigidos de Pedro Troglio.



"Me voy un poco triste, no pensaba irme tan rápido sabiendo que tenía contrato. Mi idea era retirame en el club, pero hay cosas que te llevan a tomar esta decisión y ahora a pensar en lo que viene", manifestó.



Además, "El Chaco" no la estaba pasando nada bien en Honduras, pues venía de recuperarse de una lesión.



Sobre el DT blanco aseguró que "con Pedro está todo bien. Le agradezco la confianza que tuvo en mí en su momento, cuando me trajo y donde pudimos lograr el campeonísimo. Yo creo que no lo hice mal, pero me queda esa espinita de haber dado más".



El destino de Cristian Mainada es la primera división del fútbol de Chile con el club Cobresal.

