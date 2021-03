El dardo que Pedro Troglio lanzó al Chaco Maidana

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Luego de ganar el clásico ante Motagua en la jornada cuatro del torneo Apertura en Honduras, Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, tiró un dardo al Chaco Maidana.



El orquestador del bicampeonato en los Albos manifestó que su plantilla es muy grande como para darle la "confianza" a cualquiera. Sus jugadores se ganan el derecho a estar en la cancha, según lo manifestó.



‘Cuando digo no me sobra nada estoy siendo demasiado humilde, tengo lógicamente un gran plantel, pero me refiero a que no nos creemos unos fenómenos. Si no trabajamos no podemos ganar’, dijo al inicio de sus polémicas declaraciones.



VEA: Detienen a Josep María Bartomeu, expresidente del Barcelona



Chaco Maidana, ahora jugador del Cobresal de Chile, dijo en su momento que "si no lo tomaban en cuenta en Olimpia se regresaba a la Argentina".



Estas palabras fueron suficientes para que Pedro Troglio lo convocara con menos frecuencia en los partidos siguientes y al final tomara la desición de no incluirlo para este torneo.



‘Escuché a un jugador que se fue hablando de posibilidades y eso no existe, no le doy confianza a los jugadores, ellos tienen que dármela a mí para ponerlos por eso mi indignación con las declaraciones de Maidana. Tengo 34 futbolistas y todos deben aprender a estar en la cola y hacerlo bien cuando les toque, el que no lo entienda no puede jugar en un equipo grande’, puntualizó el entrenador del equipo blanco.



Además, mencionó que por la grandeza del club no es fácil escoger un once en cada jornada. "El fútbol es así, el que no entiende no puede jugar en un equipo grande, ya que significa estar en la cola esperando que te toque y después hacerlo bien, ya que nadie te va a dar cinco partidos’.



Olimpia amaneció líder de su grupo de la Zona Centro tras ganar el clásico ante Motagua y esta semana tratará de seguir su buena racha al enfrentar a la Real Sociedad en la jornada cinco del torneo Clausura.