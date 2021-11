¿Por qué Troglio se molestó con la prensa deportiva tras duelo ante UPNFM?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El entrenador argentino de Olimpia, Pedro Troglio, se sintió indignado y hasta ofendido porque los periodistas no ingresaron a la conferencia virtual que brindó una vez que finalizó el partido que ganaron a UPNFM 2-1 en la jornada 17.

El departamento de prensa de los albos es el único que condiciona suscribirse a la conferencia antes del inicio de un partido. Este domingo, a las 6.20 PM, cuando el DT se presentó, solo había un periodista porque la sala virtual estaba cerrada y no permitió el acceso a los demás.

"¿Entró uno solo?", preguntó Troglio sorprendido, 'ojalá el próximo partido en el clásico nos vaya bien, me parece una falta de respeto que los medios locales a las 6:00 de la tarde el domingo no estén, si hubiéramos perdido estuvieran 10 o 15, así que me parece una falta de respeto", inició diciendo el argentino.

Y agregó: "Me llama la atención que ningún medio no esté en la conferencia de un partido importante del fútbol hondureño, si perdíamos estoy convencido que estuvieran los 20 habituales, pero como ganamos no han tenido ganas de salir ni de preguntar, la verdad que me indigna porque es una falta de respeto al fútbol hondureño que los medios locales no estén cubriendo la conferencia del técnico de Lobos, cuarto en el torneo, y del tercero, pero cada uno sabrá", dijo molesto.

Análisis

Troglio tuvo la oportunidad de analizar este semestre del club donde es tercero en el torneo y con bajas probabilidades de ser líder.



"Nunca estuvimos mal, sabíamos que sería un semestre difícil con 18 jugadores que no pararon con todas las convocatorias que teníamos. Además, los lesionados para este partido con Patón Mejía, Leveron, Crisanto y aún así en el torneo en algún momento fuimos primeros en la tabla y realmente ganas dos o tres partidos y estás ahí cerca, pero te hacen ver mal porque creen que Olimpia debe ganar todos los partidos y no es así, pero sí sabemos que si ganamos los dos partidos restantes estamos clasificados entre los dos primeros lugares, dependemos de nosotros", expuso.



"Sufrimos inútilmente, fue un partido (ante Lobos) de amplio dominio con la pelota, con muchas cosas positivas, desgraciadamente no concretamos muchas ocasiones de gol, en el primer tiempo tuvimos seis o siete. Ellos en el segundo tiempo jugaron con la desesperación, igual le dimos vuelta, así que quedo con la sensación de que ganamos ampliamente y pudimos haber ganado más cómodos, pero que sufrimos inútilmente porque no nos patearon al arco ni en el primer tiempo", concluyó.