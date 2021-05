Pedro Troglio pide perdón a la afición de Olimpia por sus explosivas declaraciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de explotar en la conferencia de prensa tras perder 2-1 conseguido ante Motagua, Pedro Troglio, entrenador del Olimpia, pidió perdón a la afición merengue por sus explosivas declaraciones.



"Mis amigos y mi familia no necesitan explicaciones y a mis enemigos no me interesa dárselas. Perdón a la gente de Olimpia, hinchas, dirigentes y jugadores por mi reacción en la conferencia. Con todo y juntos en la final", fue el tuit que publicó el entrenador de los Albos en su cuenta oficial de Twitter.



El argentino salió muy molesto por el arbitraje de Armando Castro y además se calentó más por los comentarios de Diego previo al primer juego de la gran final.



VEA: Diego Vazquez a Pedro Troglio: “Troglio es un cara dura, con todo lo que lo han ayudado”



"No es así, pregúntenle a él por qué habla tanto porque también descontrola el partido, los árbitros y a todos. Vamos a ser justos con todos, yo siempre me callo la boca, me aguanto todas las pelotudeces que hablan, todas las que hablan, -que bicampeón-me chupa un huevo el bicampeón, a mí qué mi importa, no me interesa tri, cuatri, nada", fue lo que había dicho Troglio en una conferencia de prensa bien encendida.



Olimpia perdió 2-1 en la primera final del torneo Clausura donde salió muy perjudicado al recibir tres tarjetas rojas de jugadores que son claves en el once de Pedro Troglio. Edwin Rodríguez, Deiby Flores y Elvin Casildo no podrán jugar el partido de vuelta.