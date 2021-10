VIDEO: Así reaccionó Choco Lozano tras anotar triplete ante Villarreal

VILLAREAL, ESPAÑA.- Una tarde de ensueño ha tenido el hondureño Choco Lozano en el empate de 3-3 del Cádiz ante el Villarreal.



El delantero dijo que el partido le dejó "buenas sensaciones a nivel personal, pero cambiaría los tres goles por los tres puntos. Vinimos a un campo muy complicado y nos llevamos un punto al final, hay que valorar esto. Hay que seguir así, esta es la línea"



Las anotaciones del catracho fueron al 14, 46 y 52. Sin embargo, el equipo de Álvaro Cervera no pudo sacar el resultado en la cancha del Villarreal.



"Es un golpe muy duro porque prácticamente teníamos la victoria ahí, pero ante estos equipos no te puedes descuidar. Nos hicieron los dos goles al final. Hay que seguir ahí".



Aunque no pudo sumar los tres puntos, Lozano dijo que "Vinimos a un campo complicado como dije anteriormente, puede pasar esto, pero hay que valorar mucho el punto que sacamos hoy".

Reservado por el Bolillo

Por otra parte, Choco Lozano es uno de los jugadores que estaría en lista de reserva del entrenador colombiano Hernán Darío Gómez, después que se dio a conocer que Rubilio Castillo y Bryan Róchez, estarán en la convocatoria de Honduras para los juegos eliminatorios de noviembre rumbo al Mundial de Qatar 2022.