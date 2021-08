"Es muy rápido", asegura Álvaro Cervera sobre Choco Lozano

CÁDIZ, ESPAÑA.- La sopresiva posición que arrancó el Choco Lozano esta tarde ante el Atlético de Madrid, tiene una explicación.



Álvaro Cervera, entrenador del equipo amarillo, manifestó que el hondureño tiene cualidades para jugar como extremo izquierdo.



"Ahora mismo es una opción muy real porque es muy rápido, los datos así lo dicen. La combinación de Choco y Perea es muy buena. Es una posibilidad y para eso tiene que venir algún jugador arriba o tendrá que volver a ser delantero''.



El Cádiz logró levantar el Trofeo de Carranza en el que el hondureño fue titular desde el pitazo inicial ante el equipo colchonero.



"Hemos estado mejor de lo que yo pensaba. No habíamos competido así. Con estímulos externos como el público o el rival nos hace estar mejor. Espero que esto no nos equivoque, porque no se parece nada a la Liga. Estamos más contentos y sacamos mejores conclusiones, pero que no sea siempre por estímulos externos. Hoy se han visto muchas cosas buenas y otras que hay que mejorar. Tenemos futbolistas que tienen que recuperarse

como Cala y Mauro. Si tenemos muchos jugadores bien seremos un equipo competitivo", dijo Cerevera en relación el partido ante el Atlético.



Previo al inicio de La Liga en España, el entrenador español manifestó su alegría tras el retorno de los aficionados a los estadios. "Es una alegría volver a ver y sentir el público. Para nosotros es medio equipo".





