Real Madrid cierra el año presionando al Barcelona en la lucha por el liderato

Madrid, España.- Real Madrid disputó este sábado su último partido de 2025. El conjunto merengue se impuso sobre el Sevilla (2-0) por la jornada 17 de la Liga Española y mete presión a su acérrimo rival.

Jude Bellingham y el cumpleañero Kylian Mbappé anotaron los goles en una noche en la que el técnico visitante, el argentino Matías Almeyda, fue expulsado durante el descanso por reclamos. Luego, su equipo quedó con 10 hombres en el campo por la tarjeta roja que vio Marcao.

Con este resultado, el equipo de Xabi Alonso continúa en el segundo puesto de la clasificación con 42 puntos y se pone solo a uno del líder Barcelona (43), que despedirá el año mañana en campo del Villarreal.

Un triunfo azulgrana en el Estadio de la Cerámica, y la distancia de cuatro puntos se mantendría con el Real Madrid. Lo que ya es seguro es que el Barça se coronará "campeón de invierno".

El propio Villarreal es tercero con 35 unidades, seguido por el Atlético que tiene 34 y que también cerrará el 2025 enfrentando de visita al Girona.

En el quinto puesto se sitúa el Espanyol con 30 puntos, Betis es sexto con 26 y Celta de Vigo es séptimo con 23, la misma cantidad con la que cuenta el Athletic Club en el octavo escalón.

Sevilla se quedó en el noveno lugar tras caer en el Santiago Bernabéu y comparte 20 puntos con el Getafe que es décimo.