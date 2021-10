Así se jugará la jornada 15 del torneo Apertura en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de una intensa jornada del fin de semana, se vienen los últimos juegos de la segunda vuelta del torneo Apertura en Honduras.



La jornada 15 se abrirá el sábado con el juego entre Marathón y Platense, los escualos buscarán sumar en el estadio Yankel Rosenthal a las 3:00 de la tarde en San Pedro Sula.



Mientras que Olimpia y Honduras Progreso se medirán en el estadio Francisco Morazán las 7:00 de la noche.



Siempre a la misma hora, el clásico entre el Vida y el Victoria se jugará en el estadio Municipal Ceibeño. Los cocoteros intentarán sepultar a los jaibos que juegan una de sus peores campañas de la Liga Nacional.

Los Lobos UPNFM reciben al Real España en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí. Los catedráticos intentarán frentar al equipo universitario que busca consolidarse en los primeros lugares.



La jornada se cierra con el partido entre Motagua y Real Sociedad. Las Águilas de Diego Vazquez quieren desplazar al Vida que se ha mantenido líder en las últimas jornadas.

Sábado 23 de octubre

Marathón vs Platense

Estadio Yankel Rosenthal

3:00 PM



Honduras Progreso vs Olimpia

Estadio Francisco Morazán

7:00 PM



Victoria vs Vida

Estadio Municipal Ceibeño

7:00 PM

Domingo 24 de octubre

UPNFM vs Real España

Estadio Marcelo Tinoco

300 PM



Motagua vs Real Sociedad

Estadio Nacional de Tegucigalpa

4:00 PM