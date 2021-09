Partido Honduras-El Salvador fue interrumpido por problemas en el alumbrado

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Por fallos de energía eléctrica en los faroles del estadio Cuscatlán se detuvo el partido entre El Salvador y Honduras por la segunda jornada de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a Qatar 2022.



Transcurrían 66 minutos del encuentro en el que la Bicolor y la Selecta no se hacen daño cuando el árbitro central del compromiso, Walter López, decidió detener el juego por un fallo eléctrico en los faroles del coloso salvadoreño.

El central guatemalteco tomó la decisión junto a la terna arbitral que imparte justicia en el encuentro y acordaron suspender momentáneamente el encuentro.



El árbitro dialogó con los capitanes de ambas escuadras para ver si reanudaban el duelo bajo estas circunstancias, sin embargo, Boniek García y el cuerpo técnico de la Bicolor se negaron a aceptar la petición.



Tras la negativa de Honduras, los encargados del encuentro acordaron seguir esperando hasta que se normalizara la situación.

Honduras no pudo reconocer la cancha por el mismo motivo

Esta situación no es nada nueva en el estadio Cuscatlán, ya que la Selección de Honduras no pudo realizar el reconocimiento de la cancha por la falta del fluido eléctrico.



La delegación hondureña se quejó de lo ocurrrido porque cuando llegaron al inmueble los encargados desaparecieron" y no había nadie que encendiera las luces.



Asimismo, durante un partido de Liga Concacaf entre el FAS salvadoreño y el Forge canadiense se reportó la misma incidencia.







