Honduras no pudo hacer reconocimiento del Cuscatlán por falta de alumbrado eléctrico  

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- Aunque Honduras realizó un entrenamiento rápido contiguo al estadio Cuscatlán, la planificación indicaba que Fabián Coito y su equipo recorrerían la cancha del estadio salvadoreño para ver las condiciones en que se encontraba previo al partido del domingo ante El Salvador.



Sin embargo, la gran sorpresa que se ha llevado la delegación catracha a su llegada al recinto capitalino es que las autoridades de la instalación 'desaparecieron' al momento que la Bicolor arribó al estadio y no había nadie disponible para poder encender el alumbrado.



Ante esta situación, el secretario de la Federación de Honduras, José Mejía, se comunicó con sus colegas salvadoreños para intentar resolver el impasse, pero le informaron que supuestamente no estaban enterados de esta penosa situación.



"No se pudo realizar el reconocimiento de cancha, estaban los aspersores activos, no nos encendieron la luces del estadio, hablé con el secretario, nos dijo que las personas encargadas habían salido, al final una descortesía total", dijo incómodo el federativo catracho que acompaña a Honduras en este viaje por tierras salvadoreñas.



"Nos extraña porque tenemos una muy buena relación con la federación salvadoreña, nosotros tratamos de hacer lo mejor, estamos en eliminatoria y los partidos se ganan en la cancha, quiero creer que fue un error, una equivocación y no mala intención", agregó Mejía dando el beneficio de la duda.



Para José Ernesto Mejía reconocer el terreno era importante porque hay diez futbolistas que están debutando en la eliminatoria y "hubiese sido bueno que reconocieran el estadio, mañana es el partido, la persona encargada se fue y no había nadie que pudiera hacerlo entonces optamos porque la selección se fuera a descansar", dijo Mejía en el momento que el autobús de la Bicolor partía a su hotel de concentración.



