Auzmendi comparte imagen de su hija con Cecilia García, hondureña que reveló cómo se conocieron

El futbolista Agustín Auzmendi y la influencer hondureña Cecilia García se conviertieron en papás

  • 19 de agosto de 2025 a las 10:34
1 de 15

Agustín Auzmendi y Cecilia García se convirtieron en padres, su hija Emma Isabel ha nacido. Lo curioso fue como estos personajes se conocieron
2 de 15

Agustín Auzmendi la pasa bien con el Godoy Cruz en Argentina,además, está felizmente enamorado de la hondureña Cecilia García.
3 de 15

Auzmendi estuvo en el fútbol hondureño desde el 2022 hasta enero del 2025, cuando dejó las filas del Motagua.
4 de 15

Su carrera en Honduras inición con los Potros de Olancho, el delantero tuvo la oportunidad de firmar con el Motagua que dirigía Diego Vázquez un año más tarde. Fue allí donde conoció a la modelo capitalina, Cecilía García.
5 de 15

Lo curioso de esta relación que fue la misma Cecilia García que se atrevió a hablarse al jugador y así comenzó la historia de amor. Hoy, esa relación se encuentra más firme que nunca ya que se convirtieron en padres por primera vez.
6 de 15

"Lo conocí porque yo fui la que se atrevió hablarle", revelaba Cecilía García el pasado mes de marzo, cuando le respondió varias preguntas a sus seguidores a través de Instagram.
7 de 15

"Él vivía en el mismo edificio que mi papá y yo ese día fui a correr con una amiga, él me empezó a seguir en Instagram. Le hablé y lo fleché de un solo, y el día siguiente ya tuvimos una cena romántica", confesó en su momento Cecilia en referencia a Agustín Auzmendi.
8 de 15

Cecilia y Auzmendi revelaron el pasado mes de enero que estaban esperando su primera hija. Ambos recibieron cientos de mensajes, deseándole todo lo mejor a García durante su etapa de embarazo.
9 de 15

Cecilia confesó que no se esperaba ser madre tan joven: "Para nada. Siempre quise ser mamá a los 24 ó 25, pero no a los 21 años. Estoy feliz porque tengo a la persona que amo y va a ser el papá de mis hijos".
10 de 15

Según relató Cecilia, su amor con el delantero fue a primera vista. "Llevamos un año y cuatro meses, lo de nosotros siempre fue intenso, todo de un solo, rápido. Las cosas se dieron así".
11 de 15

Coronada como Miss Grand Honduras 2024, la modelo reveló que su hija con Agustín se llama Emma Isabel Auzmendi García.
12 de 15

Cabe mencionar que la primógenita del futbolista nació en Mendoza, Argentina. El 'Pistolero' finalmente cumplió otro de sus sueños que era jugar en la Primera División de su país y aceptó la oferta del Godoy Cruz tras salir campeón con Motagua.
13 de 15

Antes de dar a luz, uno de los usuarios le consultó cómo iba la gestación y Cecilia respondía: "Emma está muy bien, se mueve mucho, pero eso me hace feliz".
14 de 15

"Último día con mi pancita. Qué camino tan lleno de aprendizajes y amor. Ahora llega mi gordita a cambiar mi vida para siempre", expesaba Cecilia horas antes de encaminarse a un hospital de Mendoza junto con el jugador para el momento más esperado.
15 de 15

Agustín Auzmendi publicó en sus redes sociales oficiales una fotografía en la que sale con su novia y la pequeña Emma.
