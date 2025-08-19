¿Cuántos futbolistas hondureños hay jugando actualmente en Europa?

Te has preguntado cuántos futbolistas hondureños militan actualmente en Europa. Revisamos el listado de los catrachos que están en el Viejo Continente.
Rigoberto Rivas forma parte del Kocaelispor de la primera división de Turquía, aunque se buscó su salida por las constantes lesiones.
Alenis Vargas es parte del SJK Seinäjoki de la primera división de Finlandia.
Leonardo Posadas es parte del equipo sub23 del Hamburgo de Alemania. El joven aún no ha sido llamado a la Bicolor, aunque ya cuenta con todo el papeleo.
Luis Suazo, hijo de David Suazo, recientemente pasó a ser parte del equipo sub19 del Sporting Braga de Portugal.
Denil Maldonado fichó recientemente con el Rubin Kazan de Rusia, proveniente de Rumania.
Kervin Arriaga fichó en el reciente mercado con el Levante de la primera división de España.
El delantero Bryan Róchez se unió a las filas del Leixões de la segunda división de Portugal.
José Julián Martínez pasó a las filas del Alverca FC de la primera división de Portugal.
Luis Palma fichó por el Lech Poznan, campeón del fútbol de Polonia. Su ficha pertenece al Celtic de Escocia.
Alberth Elis regresó al Viejo Continente para fichar con el Marítimo de la segunda división de Portugal.
Kerol Figueroa, aunque representa en selecciones menores a Estados Unidos, nació en Tegucigalpa. Juega en las reservas del Liverpool de Inglaterra.