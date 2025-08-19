  1. Inicio
¿Cuántos futbolistas hondureños hay jugando actualmente en Europa?

Varios hondureños dieron el salto recientemente al Viejo Continente y este es el listado

  • 19 de agosto de 2025 a las 09:25
Te has preguntado cuántos futbolistas hondureños militan actualmente en Europa. Revisamos el listado de los catrachos que están en el Viejo Continente.

Foto: El Heraldo
Rigoberto Rivas forma parte del Kocaelispor de la primera división de Turquía, aunque se buscó su salida por las constantes lesiones.

Foto: Cortesía redes
Alenis Vargas es parte del SJK Seinäjoki de la primera división de Finlandia.

Foto: Cortesía redes
Leonardo Posadas es parte del equipo sub23 del Hamburgo de Alemania. El joven aún no ha sido llamado a la Bicolor, aunque ya cuenta con todo el papeleo.

Foto: Cortesía redes
Luis Suazo, hijo de David Suazo, recientemente pasó a ser parte del equipo sub19 del Sporting Braga de Portugal.

Foto: Cortesía redes
Denil Maldonado fichó recientemente con el Rubin Kazan de Rusia, proveniente de Rumania.

Foto: Cortesía redes
Kervin Arriaga fichó en el reciente mercado con el Levante de la primera división de España.

Foto: Cortesía redes
El delantero Bryan Róchez se unió a las filas del Leixões de la segunda división de Portugal.

Foto: Cortesía redes
José Julián Martínez pasó a las filas del Alverca FC de la primera división de Portugal.

Foto: Cortesía redes
Luis Palma fichó por el Lech Poznan, campeón del fútbol de Polonia. Su ficha pertenece al Celtic de Escocia.

Foto: Cortesía redes
Alberth Elis regresó al Viejo Continente para fichar con el Marítimo de la segunda división de Portugal.

Foto: Cortesía redes
Kerol Figueroa, aunque representa en selecciones menores a Estados Unidos, nació en Tegucigalpa. Juega en las reservas del Liverpool de Inglaterra.

Foto: Cortesía redes
