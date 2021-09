Oficial: Antoine Griezmann regresa al Atlético de Madrid

MADRID, ESPAÑA.- Bien entrada la noche, después incluso del cierre oficial del 'mercato', Antoine Griezmann, quien se fue del Atlético de Madrid en 2019 rumbo al FC Barcelona, realizó el camino inverso para regresar al club 'colchonero', después de una experiencia como azulgrana poco exitosa.



La cesión del campeón del mundo francés forma parte de un movimiento a tres bandas que incluye la cesión de Saúl Níguez al Chelsea, lo que liberó una plaza en el Atlético, club en el que militó Griezmann entre 2014 y 2019.



La cesión de Griezmann es por un año pero con otro año opcional. El acuerdo incluye una obligación de compra al término de la segunda temporada, estimada en 40 millones de euros según los medios españoles.



'Grizou', a su vez, liberó un hueco para el delantero del Sevilla Luuk de Jong, que se une así al Barça.



Se trata de la operación de mayor impacto en este último día del mercado de fichajes en la Liga española, y viene motivado por la necesidad del club catalán, acuciado por los problemas económicos, de aligerar su masa salarial.

Una estrella menos en el Barça

Después de Luis Suárez, que se fue el pasado verano europeo para fichar por el Atlético de Madrid, y de Leo Messi, que se fue libre al París SG hace tres semanas, el galo es la tercera estrella que deja el Barça en un año.



El que fuese uno de los traspasos más caros de la historia del club azulgrana (120 millones de euros) no llegó a mostrar en el Camp Nou el nivel que había ofrecido con los colores rojiblancos.



A la sombra de Lionel Messi, no llegó encontrar su mejor versión.



Fue testigo directo de derrotas humillantes como el 8-2 en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich en 2020, y la eliminación a manos del PSG en la edición siguiente.



En dos temporadas en el Barça, Griezmann sólo conquistó una Copa del Rey (2021), mientras que en sus cinco años precedentes levantó tres trofeos; una Supercopa de España, otra de Europa y una Europa League.



Pero su regreso a la capital de España no está exento de polémica. En su primera vez en el Wanda-Metropolitano, el 1 de diciembre de 2019, "Grizou" recibió pitos y abucheos cada vez que tocó el balón.



El 14 de junio de 2018, justo antes de conquistar la segunda estrella para Francia en el Mundial de Rusia, Griezmann había anunciado en un documental titulado "La Decisión" que se quedaría en el Atlético... y un año después forzó su salida, lo que fue percibido como una traición por los aficionados.



Con Griezmann, el Atlético de Madrid refuerza su candidatura a revalidar el título liguero, e incluso a conquistar al fin la Liga de Campeones.



Los 'colchoneros' alineará un frente de ataque temible, con los fichajes Rodrigo de Paul y Matheus Cunha, el "Pistolero" Luis Suárez, y otros talentos como Ángel Correa, Joao Felix, Marcos Llorente o Yannick Carrasco.