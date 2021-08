Real Madrid lidera LaLiga tras ganar al Betis con gol de Carvajal

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid no desaprovechó la ocasión de ponerse líder de LaLiga y sumó su segunda victoria, este sábado en la tercera fecha del campeonato tras ganar al Real Betis (14º) con un tanto del lateral Dani Carvajal.



Por diferencia de goles, el conjunto 'merengue' ocupa el primer puesto de la clasificación, con los mismos 7 puntos que Sevilla (2º), Valencia (3º) y Mallorca (4º).



El equipo de Carlo Ancelotti llegaba a la cancha del Benito Villamarín tras el empate ante el Levante (3-3) y con la orden del técnico italiano de mejorar en defensa, como insistió al término del encuentro de la pasada fecha, lo que se tradujo en un partido con pocas chances de gol para ambos equipos.



Tras un primer tiempo sin goles ni apenas ocasiones, recién superada la hora de partido (61) llegó la diana madridista, con Vinicius Jr. evitando que el esférico saliera por línea de fondo y dejando la pelota atrás, para la llegada de un Karim Benzema que sirvió el centro al segundo palo, donde se incorporó Dani Carvajal, que batió al arquero portugués Rui Silva con un remate de volea.



No pudo el Real Betis regresar las tablas al luminoso y cayó por primera vez en esta Liga, donde solo suma 2 puntos tras dos empates.



Antes del triunfo del Real Madrid, el Sevilla (2º) no pasó del empate (1-1) contra el Elche (15º), después de que el conjunto ilicitano se adelantara por medio del defensor chileno Enzo Roco (11) y los hispalenses sumaran un punto gracias al gol del atacante marroquí Youssef En Nesyri (40).



En Anoeta, la Real Sociedad (6º) recibía al Levante (13º) y, por segunda fecha consecutiva, salió victoriosa con idéntico resultado (1-0), esta vez gracias a un tanto del joven de 19 años Ander Barrenetxea (42) a pase de David Silva.



El sábado de fútbol en LaLiga española se abrió con triunfo para el Athletic (7º), que derrotó al Celta de Vigo (17º) con un solitario gol de Iñaki Williams.



El domingo, el Atlético de Madrid cierra la tercera fecha de LaLiga ante el Villarreal, después de que el FC Barcelona mida fuerzas con el Getafe en el Camp Nou.