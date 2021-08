Elvin López dice que es un buen momento para él, tras relevo de "Chato" Padilla

LA CEIBA, HONDURAS.- Elvin López tomó las riendas del Victoria este lunes como entrenador principal de manera interina en relevo de Carlos Padilla tras entregar su cargo debido a los malos resultados del conjunto jaibo en el inicio del Torneo Apertura 2021.



En sus primeras palabras como comandante principal del barco, dejó en manifiesto que es un buen momento para su carrera haber tomado al equipo previo a un juego importante como el clásico.



"La vida es de momentos y siento que este es uno bueno para mí en este escenario de un clásico después de cinco años", dijo Elvin López.



Sobre el mal momento del Victoria con tres derrotas consecutivas a merced de un clásico ante Vida dejó en manifiesto que "sabiendo que Dios va delante de nosotros lo importante es no desmayar y tratar de siempre estar en nivel bastante alto. Trataremos de ajustar unos detalles y esperamos que se nos den los resultados".

Y agregó: "Nos estamos preparando para el miércoles, estamos bien y tratando que la parte mental se pueda recuperar para enfrentar el derbi que hace mucho tiempo no se da".



En referencia a Chato Padilla mencionó que "primero estoy triste por lo de mi hermano, pero también me ha tocado vivir lo que él está viviendo, pero es parte de nuestra carrera. La directiva tomó a bien que asumiera el rol, la mayoría de los jugadores ya los dirigí; solo es de algunos detalles, tratar de ajustar algunas situaciones que podrían beneficiar".



"Vida es un gran equipo, viene de ganar y tiene jugadores de experiencia; son clásicos, partidos especiales, eso es lo bueno no se ocupa mucha motivación. Solo son tres puntos, pero hay una buena expectativa, yo dirigí los últimos clásicos y nos fue bien. Ahora esperamos que sea positivo para el equipo", cerró.



Para esta semana es posible que la junta directiva confirme la contratación de un nuevo entrenador que se haga cargo del equipo. Entre los candidatos resaltan el uruguayo Fernando Araújo y el hondureño Salomón Nazar.

