Romell Quioto no tiene ruptura muscular y se encuentra bajo 'cuidados médicos'  

HOUSTON, ESTADOS UNIDOS.-El delantero hondureño Romell Quioto aguarda posibilidades de jugar ante México después de los resultados que se le practicaron en Houston y que han arrojado noticias positivas en Phoenix.



El médico de la Selección, José Sierra, ha informado que no existe una ruptura muscular tras evaluar la resonancia magnética que se le practicó al atacante quien se lesionó el pasado martes ante Qatar en el primer tiempo.



"Después de la evaluación médica mediante resonancia magnética, se ha descartado una ruptura muscular en Romell Quioto. El jugador se encuentra bajo el cuidado del cuerpo médico para recuperar satisfactoriamente su condición", informó el médico Sierra.



Quioto, aún y cuando no tenga esta ruptura, podría no ser arriesgado por el cuerpo técnico ante México, pues en esta Copa Oro ya ha tenido dos problemas musculares en las diferentes piernas por lo que si consideran su condición está riesgo, podría no entrar de titular.



Honduras entrenará este viernes en el State Farm de Phoenix y se evaluará futbolísticamente tanto a Quioto como Figueroa que han recibido trato especial por las lesiones que tuvieron el martes en el último duelo de la fase de grupos.