Gastón Díaz llega a Olimpia para “seguir cosechando títulos”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Campeón en la primera de Argentina, Gastón Díaz se convirtió en el primer refuerzo de Olimpia para el Apertura. Llega por pedido de Pedro Troglio, quien lo dirigió en Gimnasia entre 2013 y 2014.



“Troglio es un gran entrenador, lo respeto mucho tanto como jugador y técnico, se destaca por su humildad y su trabajo”, dijo el lateral derecho argentino de 33 años.



El experimentado rescindió contrato con All Boys de la segunda argentina y firmó por año, aunque “ojalá sea con éxito (su paso por el León) y pueda ser por mucho tiempo más”.













El carrilero contó: “Pedro me dijo que Honduras era un país tranquilo, que me iba sentir bien, que siempre peleaba torneos, que necesitaba de mi colaboración y no lo dudé porque conozco su trabajo. Ya estoy preparado para emprender viaje y seguir mi carrera cosechando títulos”.



Gastón ha jugado en los argentinos Vélez, Lanús, Gimnasia y Esgrima La Plata, Rácing, Colón y All Boys.

Ganador

Díaz ganó dos títulos con Vélez y uno con Rácing, además de ser seleccionado en la gestión de Diego Maradona y en la de Sergio Batista. “Diego Milito, Licha López y Sebastián Domínguez fueron mis compañeros. Fui dirigido por Gabriel Heinze”, afirmó