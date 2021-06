Arturo Vidal hospitalizado por covid-19

SANTIAGO, CHILE.- El volante Arturo Vidal dio positivo al covid-19 y se encuentra hospitalizado, por lo que quedó fuera del partido que Chile jugará el jueves ante Argentina por el premundial, informó la noche del lunes el cuerpo médico de la Roja.



"El Cuerpo Médico de la Selección Chilena señala que por solicitud del jugador Arturo Vidal, se informa que fue diagnosticado en el examen preventivo diario realizado en el día de hoy lunes 31 de mayo con covid positivo", indicó el comunicado difundido en la página web de la selección chilena.

Más temprano, el equipo médico informó que Vidal no estaba entrenando y estaba separado del resto del plantel por presentar "un síndrome febril por amigdalitis pultácea con deshidratación".



Pero el nuevo comunicado indicó que el volante del Inter de Milán "se encuentra hospitalizado y aislado del grupo desde hace más de 72 horas, en una medida preventiva indicada por el equipo médico, por presentar el cuadro de amigdalitis pultácea severa", y que los exámenes PCR que se había realizado los últimos tres días habían dado negativo.



El volante de 34 años quedó fuera del plantel de Chile que el martes debe viajar a la ciudad de Santiago del Estero, donde jugará ante Argentina en la reanudación de las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.



Vidal, quien fue vacunado el viernes contra el covid-19 con otros jugadores del plantel chileno, tampoco estará en el partido que cinco días después La Roja disputará como local ante Bolivia en Santiago.

Contagiado por un amigo

Vidal llegó la semana pasada a Chile para incorporarse a la Roja tras recuperarse de una lesión que lo dejó fuera de la última etapa del torneo italiano, que finamente ganó el Inter.



Conocido por su relajada vida, Vidal fue visto en un restaurante y también visitando a sus caballos en un club hípico de Santiago, uno de sus mayores pasatiempos, aprovechando que el seleccionado no se encontraba en la burbuja sanitaria a la que recién ingresó este lunes.

"Lamentablemente en el control de hoy me entero que resulté positivo de covid, a consecuencia de un amigo que estando sin síntomas dio positivo en un control preventivo", detalló el 'Rey Arturo' en su cuenta oficial de Twitter.



"Esta vez no podré estar en la cancha, pero acompañaré a mis compañeros con toda mi fuerza", agregó.



El contagio de Vidal se produce cuando Chile atraviesa una delicada situación por la pandemia que no da tregua, pese a que ha llevado adelante un exitoso proceso de vacunación que desde el 3 de febrero se realiza masivamente.



Más de 7,9 millones de personas han sido vacunadas con dos dosis, el 52,3% de la población objetivo que supera los 15 millones de personas que según el gobierno debe vacunarse antes del 30 de junio.



Pese al buen ritmo de vacunación, los contagios diarios por covid-19 en Chile se mantienen por sobre los 6,000 casos, con una positividad superior al 10%, con la atención hospitalaria a tope, y un relajo de la población sobre las restricciones sanitarias tras un permiso entregado por el gobierno que da mayor movilidad a los vacunados con dos dosis.



Tras 14 meses de pandemia, el covid-19 ha provocado en Chile 1,3 millones de contagios y más de 29.000 muertos.

El resto del plantel...negativo

El cuerpo médico de la selección informó además que el resto de los seleccionados "está con PCR negativo del día de hoy, conforme a los protocolos sanitarios".



El plantel será sometido a nuevos PCR "con el propósito de minimizar los riesgos de otros casos positivos en la actual condición de pandemia", agregó la nota.

Chile suma cuatro puntos y ocupa el sexto lugar de las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, por ahora fuera de zona de clasificación.