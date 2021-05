Rueda le baja el tono a polémica con James por su exclusión de la selección Colombia

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El seleccionador colombiano, Reinaldo Rueda, le bajó el tono a su desencuentro con James Rodríguez, marginado de la Copa América y de los juegos ante Perú y Argentina por el premundial, asegurando que no quiso "abusar" de un jugador que se recupera de una lesión.



"Consideré (...) que no deberíamos de abusar, prácticamente, o de precipitar una recuperación ahora con la competencia que tenemos de los dos juegos de clasificatoria", dijo el adiestrador este domingo en una rueda de prensa virtual.

El viernes, Rueda sorprendió con la decisión de sacar a James Rodríguez de la lista para los partidos ante Perú del jueves y Argentina del 8 de junio, alegando que no se encontraba "en el nivel óptimo de competencia".



El entrenador cerró el paso a las versiones sobre un cortocircuito en la relación con la estrella cafetera, y manifestó que "la decisión" la tomó con base en exámenes médicos realizados al jugador.



Una recurrente lesión muscular en el soleo derecho aqueja al goleador del Mundial 2014 en sus más recientes pasos por el Real Madrid, el Bayern Múnich y el Everton.



El 10 dijo sentirse dolorido por la noticia y se quejó de "no recibir la confianza" del cuerpo técnico.



"Creo que no tiene ningún misterio, (el objetivo) es protegerlo, es cuidarlo", argumentó el DT, en el cargo desde mediados de enero tras salir de la selección de Chile.



James encabezaba la primera nómina de Rueda tras el regreso como entrenador de su país después de 15 años.



"Le dije a James que lo necesitamos, que la selección lo necesita, pero cuando él esté 500%", añadió.

Colombia visitará a Perú el 3 de junio y el 8 recibirá a Argentina por el clasificatorio sudamericano para el Mundial de Qatar 2022, aunque todavía es incierto si podrá hacerlo en Barranquilla debido al estallido social que vive el país. Varios juegos de la Copa Libertadores fueron interrumpidos o trasladados a otros países por disturbios en los alrededores de los estadios.



Edwin Cardona, de Boca Juniors, reemplazará a James en la nómina.



Colombia marcha séptimo en el premundial tras cuatro fechas disputadas y está fuera del grupo de cuatro clasificados directos a Qatar 2022.



Sobre los próximos encuentros, Rueda manifestó que Perú y Argentina son selecciones "muy competitivas". Además, consideró que el equipo inca es un grupo "maduro" y "compacto".



Perú es "una sección muy competitiva y por eso este partido lo tenemos que encarar con esa misma seriedad", añadió.



Rueda agregó que analiza sumar "dos nombres más" a la convocatoria.



Además de James, Colombia perdió a Juan Fernando Quintero por las restricciones sanitarias impuestas por China, donde juega, y a Alfredo Morelos del Rangers escocés por covid-19.

Brasil lidera la clasificatoria sudamericana con 12 puntos. Argentina (10), Ecuador (9) y Paraguay (6) completan el grupo de clasificados, mientras Uruguay (6) ocupa el quinto puesto, en zona de repechaje con un equipo de otro continente.