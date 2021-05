Ciclista colombiano Egan Bernal gana el Giro de Italia

MILÁN, ITALIA.- El ciclista colombiano Egan Bernal parece haber dejado atrás sus problemas en la espalda luego de que añadió el título del Giro de Italia a su victoria del Tour de Francia luego de que mantuvo su ventaja en la última etapa hasta Milán el domingo.



Bernal, que ganó el Tour en 2019, mantuvo su ventaja en la última etapa hacia Milán. Como dicta la tradición, fue el último en salir de la rampa y el ciclista del equipo Ineos Grenadiers tenía una ventaja general de casi dos minutos.

El colombiano completó la ruta de 30,3 kilómetros (18,8 millas) en 35 minutos, 41 segundos para conquistar la victoria por 1:29 minutos, el margen más grande en el Giro desde 2015. Levantó las manos por encima de la cabeza mientras cruzaba la línea de meta frente a la famosa catedral de Milán.



“Es difícil darme cuenta de lo que he hecho. Acabo de ganar un Giro de Italia. No tengo palabras después de lo que ha pasado en estos dos últimos años”, comentó Bernal, de 24 años y quien ha batallado con una lesión en la espalda que lo obligó a abandonar el Tour de Francia del año pasado.



Damiano Caruso quedó en segundo sitio del Giro, y Simon Yates completó el podio. Yates terminó 4:15 minutos detrás de Bernal.



“Sí, finalmente, esta es mi segunda victoria de las Grandes Vueltas”, comentó Bernal. “Creo que en este momento me veo tranquilo, pero por dentro estoy explotando de alegría. Ya gané el Tour y ahora el Giro”.



“Es mi primer Giro, y fue muy especial, por la forma en que corrimos, por la forma en que volví a ser protagonista después de casi dos años sin estar en buena forma en una Gran Vuelta. Así que creo que es especial”, señaló.



El compañero del colombiano, Filippo Ganna, ganó la contrarreloj individual a pesar de un pinchazo tardío después de que el rival más cercano del italiano, Remi Cavagna, se estrellara a unos 600 metros de la meta.

“Cuando vi la pinchadura pensé: ‘Ah, hoy desafortunadamente, perdí la carrera’”, dijo Ganna. “Cambié la bicicleta muy bien, muy rápido, como una carrera de la Fórmula Uno, y luego cuando crucé la línea pensé: ‘Ok, ahora ganará Cavagna’, sólo porque es un gran ciclista, muy bueno en la contrarreloj'”.



“Al final cuando vi su accidente, pensé: ‘Ok, hemos jugado con las mismas cartas, yo tuve un pinchazo y él se estrelló’, y el resultado, pienso, hubiera sido el mismo sin mi pinchadura y sin su accidente”.



Ganna era el favorito para llevarse el triunfo en la 21era y última etapa. Ganó la contrarreloj de apertura en Turín y las tres contrarrelojes del Giro del año pasado, así como otra etapa.



Ganna tomó la delantera con un tiempo de 33:48 minutos, pero sus probabilidades de ganar se complicaron cuando perdió 20 segundos cuando se vio obligado a cambiar de bicicleta tras un pinchazo.



Cavagna parecía dispuesto a batir su tiempo, pero el campeón francés de contrarreloj pareció bloquear sus frenos en una curva y volcó su bicicleta mientras Ganna observaba desde el asiento del líder.

Cavagna se levantó ileso y terminó segundo, a 12 segundos de Ganna.



Edoardo Affini era tercero, un segundo atrás.