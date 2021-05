Liga Nacional Femenina en Honduras inicia en 2023

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de muchos años de oscuridad, el fútbol femenino en el país parece mirar algo de luz. La Fenafuth anunció ayer un plan del balompié de las damas, en el que sobresale una noticia: se tiene contemplado que la Liga Nacional Femenina en Honduras arranque en 2023.



La presentación del proyecto estuvoacargo de José Ernesto Mejía, secretario de Fenafuth; Eduardo Fiallos, director de desarrollo; Daniel Uberti, director de selecciones menores; Elga Chávez, gerente del fútbol femenino, y Marcela Molina, gerente de mercado de la federación.



“Buscamos trabajar en las bases, las ligas juveniles, empoderar a las mujeres que han estado de cerca en este deporte y fortalecer las selecciones nacionales”, dijo Uberti.



El plan, que ya inició este año con algunas visorías en los centros piloto, tiene definidas fechas para cumplir los objetivos.



En este 2021 se tiene prevista la apertura de los centros de talento, contratar al entrenador de la selección mayor, hacer escauteo en países como Estados Unidos y comenzar a prepararse para el Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023.

Doce millones de lempiras

En 2022 se pretende participar en los campeonato sub 17 y sub 20 de Concacaf, así como desarrollar ligas juveniles.



Ya para 2023 se espera crear la Liga Nacional en la que debido al licenciamiento de clubes los equipos de primera tendrán que tener una escuadra de damas. “Deberán estar representados los 10 equipos, pero puede ampliarse con otros clubes que cumplan los requisitos”, explicó Uberti.



Esta iniciativa de empujar el balompié femenino es una petición expresa del organismo rector del fútbol. “Contamos con 500 mil dólares (alrededor de 12 millones de lempiras) para el fútbol femenino que da FIFA y por nuestra parte apoyaremos como federación”, apuntó Fiallos al explicar una estrategia que incluye la formación de entrenadoras.



De hecho, contó José Mejía, a más de 2,500 personas ya se les ha entregado la Licencia D de técnico. “Probablemente la Fenafuth no había puesto la atención debida al fútbol femenino, pero ya es hora de que como federación le demos todo el apoyo”, cerró Pepe Mejía