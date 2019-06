José Ernesto Mejía, secretario de Fenafuth: "Coito tiene toda la confianza"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- José Ernesto Mejía el Secretario de Fenafuth, aterrizó en la capital luego de pasar unas vacaciones fuera del país. El federativo dijo que Coito sigue firme en su cargo pese a la eliminación de la Selección de Honduras en la Copa Oro.



"Hay que seguir trabajando, nuestro objetivo final es la Copa del Mundo de Qatar 2022. Esto que se está haciendo ahora es una experiencia para el entrenador Fabián Coito y su cuerpo técnico al igual que para los jugadores. Coito tiene toda la confianza y poco a poco el equipo va a ir agarrando forma. Este es un torneo para que Coito conozca a los jugadores".



También dijo que "fue contratado para formar un grupo de jóvenes talentosos y una gran selección, vamos poco a poco, hay que tener paciencia y estamos claros que el objetivo es el Mundial de Qatar. Tenemos en septiembre el inicio en la Liga de Naciones y deseamos que Coito esté tranquilo al igual que los jugadores y el aficionado en general. Queríamos un mejor resultado en la Copa Oro pero no se dio", acotó el federativo.



Las críticas de los hondureños no se hicieron esperar, hay mucho descontento. "La afición siempre espera lo mejor de la Selección y le toca al fútbol ser esa olla de presión. Los resultados fueron engañosos. Honduras mejoró muchísimo en el último partido".



Sobre Danilo Acosta, el futbolísta que decidió no jugar con la Selección de Honduras por motivos personales, reveló: "No quisiera con ese tema, no firmó la nota para que se diera el cambio de federación y está en todo su derecho, si él decide volver y si el técnico lo llama tendrá las puertas abiertas. Nadie está obligado a jugar con Honduras, lo respetamos es muy talentoso".



Agregó que "yo agradezco a la Federación de EEUU porque ellos nos enviaron toda la documentación del jugador y en menos de 24 horas nos la mandaron. Este tema de Danilo Acosta ya está agotado y nos vamos a centrar en la Selección de Honduras. No sabemos porqué no firmó el documento".



Pepe Mejía admitió que trabajarán en el nombramiento de los próximos entrenadores de la Sub 17 y Sub 20. "Se está reestructurando a las selecciones menores, fue el mismo presidente de Fenafuth, Jorge Salomón, el que llevó a nueve selecciones juveniles a los mundiales. Ya no queremos solo clasificar a los mundiales, queremos ir a competir y estamos trabajando en un plan para eso. No tenemos nombres de candidatos a técnicos, pero los vamos", finalizó el federativo.