Gianluigi Buffon se despide de la Juventus pero no del fútbol

'Mi futuro está claro: al final de la temporada dejaré definitivamente la Juve y luego veré si lo dejo o si encuentro una solución que me siga motivando', afirmó a BeIN Sport.

ROMA, ITALIA.- El portero italiano Gianluigi Buffon anunció el martes que dejaría "definitivamente" la Juventus de Turín a final de temporada, pero sigue abierto a nuevas aventuras a sus 43 años en función de las propuestas.



"Mi futuro está claro: al final de la temporada dejaré definitivamente la Juve y luego veré si lo dejo o si encuentro una solución que me siga motivando", afirmó a BeIN Sport.



VEA: Los fantásticos números de Alberth Elis en el Boavista de Portugal



Buffon tiene el récord de partidos jugados con la selección de Italia (176) y en la Serie A (656).



"He dado todo en la Juventus y me ha dado todo, hemos llegado al final de un ciclo y lo justo es que termine con la agitación" sobre sus intenciones, añadió "Gigi Buffon", diez veces campeón de Italia con los "bianconeri", según las declaraciones que recogieron los medios italianos.