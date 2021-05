Elías Nazar y Salomón Nazar: duelo familiar en el repechaje de la Liga Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El presidete del Honduras Progreso, Elías Nazar, habló en exclusiva con EL HERALDO en el día previo al partido de vuelta del repechaje del Torneo Clausura 2021 entre el cuadro arrocero y los Lobos de la UPN en el Humberto Micheletti.



El encuentro entre ambas escuadras tiene una peculiaridad, y es que el mandamás de los progreseños es sobrino del técnico del equipo universitario, Salomón Nazar.

Al ser consultado acerca de esta peculiar situación, el directivo relató anecdóticamente que cuando ambos equipos van a jugar entre sí, su tío no le contesta las llamadas por una semana.



"Cuando estamos próximos a jugar entre los equipos no me contesta las llamadas por una semana (entre risas). Siempre hablamos a lo largo del torneo, muchas veces de fútbol, pero él es hermano de mi papá y tenemos muy buena relación", comenzó relatando Elías Nazar.



"Ya cuando vamos a jugar entre nosotros realmente no hay ningún tipo de comunicación, menos para hablar cualquier cosa del partido. Él tiene como técnico de la UPN muchísimas ganas de la semifinal, pero nosotros tenemos más ganas todavía, así que vamos a intentar a toda costa para que podamos pasar", agregó el mandamás de los arroceros.

Nazar también destacó que al final del partido lo que pase en la cancha quedará en la cancha y seguirán teniendo el mismo cariño que se han tenido siempre, pero resaltó que al igual que los Lobos el Honduras Progreso saldrá a compeir mañana por la noche al Humberto Micheletti y conseguir el boleto a semifinales.

