Jornada 14: ¿Qué necesita cada equipo para entrar a la liguilla?  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las vueltas regulares del Torneo Clausura 2021 llegarán a su fin este martes 27 de abril con la disputa de la jornada 14, en la cual se jugarán simultáneamente los cinco partidos a las 7:00 PM.



A las puertas del cierre del campeonato, la mayoría de equipos aún tienen posibilidades de entrar a la liguilla, por lo que en cada una de las cinco canchas en donde habrá actividad hay mucho en juego y a medida se vayan moviendo los marcadores lo mismo hará la tabla de posiciones.

DE INTERÉS: Jornada 14 del Torneo Clausura 2021 se jugará el próximo martes



La úlima fecha se vivirá con mucha emoción y dramatismo, por lo que cada uno de los involucrados que quiere formar parte de la fiesta grande estará con la calculadora en la mano. A continuación te mostramos que necesita cada equipo.

Marathón

El Marathón visitará al Olimpia en el Estadio Nacional, ubicándose momentáneamente en el tercer lugar de la zona norte con 14 puntos.



Al cuadro verdolaga le basta con una victoria para asegurar su boleto a la fase final del campeonato.



Sin embargo, la cancha del Nacional suele ser un dolor de cabeza para el monstruo y en caso de sacar un empate o sufrir una derrota deberá esperar a que tanto Honduras Progreso o Platense no triunfen.

Vida

Con 14 puntos y en el segundo lugar de la zona norte, el Vida se medirá a los Lobos de la UPN en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí.



En un partido que será complicado para los ceibeños porque el cuadro universitario también busca su pase a la liguilla, al equipo que dirige Fernando Mira una victoria le sería suficiente para clasificar a la fiesta grande.



Sin embargo, un empate o una derrota lo hará depender de que Honduras Progreso y Platense no triunfen en sus respectivos compromisos.

Lobos UPN

En el caso del conjunto universitario, estos están igualados en puntos con la Real Sociedad en la lucha por obtener el último boleto en la zona central.



A los dirigidos por Salomón Nazar solo les sirve una victoria y que los tocoeños no sumen tres puntos en San Pedro Sula. Un empate más una derrota aceitera también les es favorable.

Real Sociedad

El otro implicado en la búsqueda del boleto por la zona central es la Real Sociedad, quien visita al Real España en el estadio Morazán.



Además de jugarse la permanencia, el equipo de Héctor Castellón ha tenido una enorme recuperación que ahora mismo lo tiene soñando con asegurar la categoría y admás meterse en la fiesta grande.

LEA TAMBIÉN: ¿Qué necesitan Real Sociedad y Real de Minas para salvar la categoría?



Con un triunfo el cuadro aceitero dirá presente en la fase de repechaje, pero un empate le obligaría a esperar a que la UPN no derrote al Vida.



En el caso de una derrota, esta debe ir acompañada del mismo marcador en perjuicio de los Lobos y el Real de Minas, pues si le tocara jugar un partido de no descenso no podrá jugar la liguilla.

Honduras Progreso

El Honduras Progreso marcha en el cuarto lugar de la zona norte con 12 puntos, dos menos que Vida y Marathón.



El cuadro arrocero no la tiene nada fácil, pues recibe al Real de Minas que se juega la vida en primera división, por lo que sí o sí deberá de sacar una victoria si quiere clasificar.



En caso de triunfar, esto debe ir acompañado de que Marathón o Vida pierdan en sus respectivos compromisos.

Platense

En Puerto Cortés el Platense recibirá a un Motagua que ya no tiene opciones de ser líder en la zona central.

ADEMÁS: Estos son los equipos hondureños clasificados a la Liga Concacaf 2021



A los selacios solo les sirve una victoria acompañada de las derrotas de Vida, Marathón y Honduras Progreso para meterse en la fiesta grande.