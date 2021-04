Jornada 14 del Torneo Clausura 2021 se jugará el próximo martes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de una reunión celebrada este jueves, la Liga Nacional anunció que los partidos correspondientes a la jornada 14 del Torneo Clausura 2021 se disputarán el próximo martes a las 7:00 PM.



Por tratarse de la última fecha, en la cual están en disputa los puestos de clasificación a la liguilla y la lucha por el no descenso, los cinco encuentros se disputarán a la misma hora.

DE INTERÉS: Estos son los equipos hondureños clasificados a la Liga Concacaf 2021

¿Cuales son los partidos de la jornada 14?

Olimpia-Marathón

En cada uno de los partidos de la jornada 14 habrá mucho en juego, como en el clásico entre Olimpia y Marathón, el cual se disputará en el Estadio Nacional.



Los leones llegarán a este encuentro luego de haber disputado el clásico reprogramado de la jornada 9 ante Motagua este sábado, el cual podría acabar definiendo el liderato de la zona central.



En el caso de los verdolagas, estos se disputan su entrada a la liguilla de la zona norte, pues gracias a su triunfo 3-2 sobre Real de Minas han escalado al segundo lugar del grupo.

Honduras Progreso-Real de Minas

Sin duda que uno de los partidos que estará cargado de mayor dramatismo será el que tendrán Honduras Progreso y el Real de Minas en el Humberto Micheletti.



En el caso del conjunto progreseño, con la permanencia ya asegurada, enfrenta este duelo con la misión de conseguir su boleto a la liguilla en la zona norte.



Donde hay más presión es por el lado del Real de Minas, pues tras la derrota ante Marathón cayeron al último lugar de la tabla general, quedándose a tres puntos de la Real Sociedad.

LEA TAMBIÉN: América buscará hablar con el presidente de la Concacaf tras negativa de sancionar a Arboleda



Al equipo de Reynaldo Tilguath solo le sirve una victoria para así poder forzar un partido por el no descenso ante los de Tocoa, siempre y cuando este conjunto pierda en su respectivo compromiso.

Lobos UPN-Vida

Otro encuentro que estará cargado de mucha tensión es el que tendrán los Lobos de la UPN ante el Vida en el estadio Emilio Williams de Choluteca.



La manada busca su pase a la liguilla del actual campeonato por la zona central, en donde está igualado con la Real Sociedad en la disputa por el último boleto a la fiesta grande, el cual sería de los aceiteros siempre y cuando logren salvar la categoría.



Por el lado del Vida el panorama es el mismo, pues en una apretada tabla en la zona norte los cuatro equipos restantes tiene oportunidades de clasificar a la parte decisiva del campeonato.

Platense-Motagua

En Puerto Cortés el Platense recibirá al Motagua en el estadio Excélsior.



En el caso de los porteños, pese a que vienen de recibir una escandalosa goleada 5-0 frente al Olimpia, aún conservan la esperanza de entrar a la liguilla.



Por su parte el ciclón llegará a este encuentro tras jugar el clásico reprogramado con Olimpia, por lo que dependiendo de lo que suceda en dicho compromiso sabrá si tiene opciones o no de quedarse con el liderato de la zona central.

Real España-Real Sociedad

El Estadio Morazán será el otro escenario en donde estará en disputa la lucha por el no descenso, pues aquí se enfrentarán Real España y Real Sociedad.



Con el liderato de la zona norte ya asegurado, la máquina cerrará su participación en las vueltas regulares previo a disputar la final de grupos ante el ganador de la zona central.

ADEMÁS: Real España empata 1-1 contra los Lobos de la UPN en el Morazán



Donde no existe la tranquilidad es en el lado de los tocoeños, quienes tras su victoria 3-1 frente Honduras Progreso acarician la salvación pero aún no tienen nada que celebrar.



Al equipo de Héctor Castellón le bastaría con un empate para cumplir con su cometido y enviar a la segunda división al Real de Minas, pero una derrota sumada a un triunfo minero obligaría a jugar una final por no descender en cancha neutral.



En el caso de una victoria los aceiteros no solo firmarían la salvación, si no que practicamente estarían sellando su pase a la liguilla.

Horarios, estadios y transmisiones

Olimpia-Marathón



Hora: 7:00 PM



Estadio: Estadio Nacional



Transmisión: Televicentro



Honduras Progreso-Real de Minas



Hora: 7:00 PM



Estadio: Humberto Micheletti



Transmisión: Televicentro



Lobos UPN-Vida



Hora: 7:00 PM



Estadio: Emilio Williams



Transmisión: Televicentro



Platense-Motagua



Hora: 7:00 PM



Estadio: Excélsior



Transmisión: Tigo Sports



Real España-Real Sociedad



Hora: 7:00 PM



Estadio: Estadio Morazán



Transmisión: Tigo Sports

VEA: Estos son los resultados de Honduras en la historia de los Juegos Olímpicos