'Caja negra' en camioneta de Tiger Woods arrojaría pistas  

DETROIT, ESTADOS UNIDOS.- Los investigadores que buscan determinar las causas del accidente en el que Tiger Woods sufrió lesiones graves basarán muchas de sus conclusiones en los datos almacenados dentro de la camioneta Genesis que conducía el golfista estelar.



La GV80 2021, producida por la marca de lujo de Hyundai, incorporaba probablemente la versión más nueva de las grabadoras de datos sobre eventos, denominadas “cajas negras”, como aquéllas con las que cuentan las aeronaves.



Esas grabadoras pueden almacenar un tesoro de datos para las autoridades.



No hay regulaciones en Estados Unidos que obliguen a instalar las cajas negras en los vehículos. Sin embargo, el gobierno sí ordena que, cuando éstas se encuentran emplazadas, almacenen datos de 15 aspectos, incluida la velocidad antes del impacto y si se presionó el freno o el acelerador.



La regulación no contempla los nuevos sistemas semiautomáticos que pueden controlar la velocidad, el freno y la dirección de los automóviles en las autopistas. Tampoco hacen referencia a las cámaras y radares empleados en esos sistemas.



Sin embargo, algunos vehículos almacenan algunos datos de esta tecnología avanzada.



Woods sufrió lesiones graves en las piernas cuando la camioneta que conducía se volcó en una carretera del condado de Los Ángeles, sobre un tramo empinado donde habían ocurrido accidentes anteriores.



El alguacil del condado dijo que Woods no había bebido alcohol, y conducía solo en condiciones meteorológicas despejadas, cuando la camioneta impactó un camellón, invadió los carriles contrarios de la vía y dio varias vueltas.



Woods fue sometido a una cirugía en la pierna derecha.



Se desconoce cuánto recuerda Woods del accidente. Sin embargo, los datos de la caja negra podrían ayudar.



¿QUÉ ES UNA GRABADORA DE DATOS DE EVENTOS EN UN AUTO?



Es una computadora que almacena información de los sensores del vehículo. Los agentes policiales pueden descargar los datos a la hora de investigar un accidente.



Las “cajas negras” están usualmente debajo del centro del tablero o de los asientos, a fin de que no se dañen en un impacto.



¿HAY UNA EN MI VEHÍCULO?



Probablemente. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Autopistas informa que casi todos los vehículos tienen ahora una de estas grabadoras. Incluso para los autos modelo 2005, el 64% las incorporaba.



General Motors colocó la primera grabadora en un vehículo en 1994, para almacenar datos limitados, dijo Richard Ruth, quien opera una consultoría en Washington D.C., la cual realiza investigaciones de accidentes y entrena a los agentes para reconstruir la manera en que ocurrieron los percances.



¿QUÉ DATOS ALMACENA?



Una regulación federal que entró en efecto con los modelos de 2013 requiere que las grabadoras de datos registren 15 aspectos, incluida la velocidad a la que iba el vehículo incluso cinco segundos antes del impacto; si se presionó el acelerador o el freno y cuánto; si el conductor llevaba el cinturón de seguridad; si las bolsas de aire frontales se inflaron y cuánto tiempo demorron en hacerlo, así como si hubo cambios en la velocidad.



Las versiones más recientes de las cajas pueden registrar fuerzas laterales, gracias a giroscopios. Miden así la rapidez con la que se volcó un vehículo o si operaron los frenos antibloqueo o los dispositivos de control de la estabilidad.