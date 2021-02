Por prescripción la FIFA no juzgará a Beckenbauer sobre Mundial de Alemania 2006

Franz Beckenbauer, presidente del comité organizador del mundial Alemania 2006, es uno de los seis ex altos cargos del fútbol alemán que fueron investigados por la FIFA por haber violado supuestamente el código ético de la entidad.

GINEBRA, SUIZA.- La justicia interna de la FIFA anunció este jueves que Franz Beckenbauer no puede ser juzgado en la investigación abierta en 2016 sobre las condiciones de atribución de sede del Mundial de Alemania-2006 debido a que los hechos han prescrito.



"La Cámara de Enjuiciamiento de la Comisión de Ética independiente estableció que el comportamiento de Franz Beckenbauer, de Theo Zwanziger y de Horst R. Schmidt (...) no puede ser objeto de acusaciones debido a la expiración del plazo de prescripción", anunció en un comunicado.



La justicia interna de la FIFA estimó que el plazo de prescripción expiró en 2012 en lo referente a Beckenbauer y en 2015 para Zwanziger (expresidente de la Federación Alemana de Fútbol) y Schmid (exsecretario general de la Federación Alemana de Fútbol).



En marzo de 2016, la Cámara de Instrucción de la Comisión de Ética de la FIFA había anunciado la apertura de una investigación sobre las condiciones de atribución del Mundial-2006 a Alemania, lo que afectaba directamente al 'Kaiser' Franz Beckenbauer, en condición de presidente del Comité de Candidatura y luego de presidente del Comité de Organización.



La justicia interna de la FIFA indicó entonces que Beckenbauer y Zwanziger eran sospechosos de corrupción en ese proceso.



El escándalo había estallado en octubre de 2015, cuando la revista alemana Der Spiegel publicó que Alemania había utilizado un fondo secreto de 10 millones de francos suizos (6,7 millones de euros en la tasa de cambio de la época) para comprar votos y obtener la organización de ese Mundial.

