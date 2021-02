"Por detalles que no logramos concretar" perdimos, dijo Nerlin Membreño

LA CEIBA, HONDURAS.-"Tuvimos situaciones que no logramos concretar", así resumió el entrenador del Vida, Nerlin Membreño, la actuación de su equipo que se tradujo en una derrota 0-1 ante Marathón en la tercera jornada del Torneo Clausura 2021.



"Por detalles que no logramos concretar, por no ser contundentes desde el inicio y por no saber aprovechar los espacios, no solo el penal, nos faltó tranquilidad para definir bien. Pero lo entiendo, hoy no estuvimos finos y tampoco aprovechamos ante un rival que se expuso", dijo Nerlin Membreño en análisis de la exhibición de su equipo en el Estadio Municipal Ceibeño.



Y agregó: "Fallamos tanto y ellos concretaron con una jugada, obviamente ellos les tocó defenderse. Nos faltó tranquilidad, pero nos tocó, ahora debemos descansar".

LEA: Platense noqueó 4-1 al Real de Minas en el Marcelo Tinoco de Danlí

Ángel Tejeda vs falta de gol

Sobre la ausencia de gol de la plantilla en ofensiva, Membreño lamentó que "no aprovechamos" y que cuando se dan estos resultados "viene el análisis de quién hace falta, pero no están", esto en referencia a su goleador Luis Palma.



Sobre Ángel Tejeda incentivó a la paciencia por su trabajo. Los goles llegarán. "Es un futbolista que debe encontrarse con el gol, por eso juega, intentamos que llegue su ritmo, lo que sí que no puede perder es la confianza, y en eso estamos. Hoy tuvo, pero estamos seguros que individualmente lo irá consiguiendo, al final esperamos que se pongan todos bien, solo Ángel".

ADEMÁS: Motagua se impuso 2-0 a la Real Sociedad en el Nacional



Finalmente, el DT cocotero manifestó que "me voy lamentándome por un partido con tanta ventaja que al final terminamos perdiendo. Al final del primer tiempo era para un 3-0 a cero, pero hace mucho tiempo no me encontraba con un partido en donde mi equipo tuvo mucha superioridad. Ahora hay que reponerse ante un resultado como este".



Vida cierra la jornada con dos puntos en la cuarta posición del grupo de la Zona Norte. Su próximo juego será ante Real Sociedad, también en casa, el sábado 27 de febrero del 2021.