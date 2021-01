Manchester United se mantiene en el liderato tras empatar sin goles con el Liverpool

LIVERPOOL, INGLATERRA.- El Manchester United, líder de la Premier League, superó la gran prueba al lograr un empate (0-0) en Anfield ante el Liverpool, cuarto a tres puntos, este domingo en el choque estelar de la 19ª jornada, en la que el Manchester City (2º) goleó al Crystal Palace (4-0).



Entre los Red Devils, que tienen 37 puntos, y los Reds, que cuentan 34, están con 35 el City (y un partido menos) y el Leicester (3º), tras ganar 2-0 el sábado al Southampton.

En Anfield el United se pudo ir con los tres puntos, si el portugués Bruno Fernandes o el francés Paul Pogba hubieran acertado ante un brillante Alisson en la portería de los locales.



"No logramos los tres puntos hoy (domingo), porque no jugamos los suficientemente bien para ello, sobre todo en la primera parte, aunque mejoramos en el trascurso del encuentro", lamentó el técnico muniqués Ole Gunnar Solksjaer.



"Al final tuvimos dos grandes ocasiones, pero su portero hizo dos magníficas atajadas", añadió el noruego, admitiendo que "podemos jugar mejor, con más control del partido, tener más el balón".



Tras un homenaje a Gerry Marsden, fallecido a principios de enero y cuya versión del 'You'll Never Walk Alone' suena y es coreada por los aficionados antes de cada partido en Anfield, los dos equipos ofrecieron un duelo muy igualado, pero poco espectacular.



Los jugadores dirigidos por el noruego Ole Gunnar Solskjaer dejaron la posesión al Liverpool, falto de precisión y acierto en su juego ofensivo.



Con un 4-2-3-1, Anthony Martial en punta y una línea Pogba-Fernandes-Rashford por detrás, los Red Devils encontraron la manera de hacer daño a la contra.



Una fantástica falta de Fernandes, que se fue pegada a un poste (34), un remate del propio mediapunta portugués, que sacó Alisson con el pie (75) y un disparo de Pogba, que se encontró con el brasileño (83), fueron las mejores ocasiones del partido, todas para el United.



Dirigido por Thiago Alcántara, en su quinta aparición en el campeonato, la primera como titular en Anfield, el vigente campeón de la Premier tuvo un 67% de posesión y disparó 18 veces, aunque solo tres entre los tres palos.



"Hubo muchas cosas buenas, pero nos faltó el gol. Si hubiésemos acabado 1-0 hubiese sido normal teniendo en cuenta la posesión y el fútbol que hemos jugado", aseguró tras el partido el técnico del Liverpool Jürgen Klopp.

En un bache, los Reds suman cuatro partidos sin victoria, tres sin marcar, una racha inédita en el equipo que arrasaba el curso pasado.

Tottenham, buena operación

En el último partido del día el City continuó su escalada con un festín, gracias a los goles de John Stones (26 y 68), los primeros desde que llegara al equipo en 2016, Ilkay Gündogan (57), con una gran falta, y Raheem Sterling (88), a la escuadra.



Los Citizens, que llevan 15 partidos sin perder, 12 de ellos sin recibir goles, serán líderes si ganan el miércoles en la recepción al Aston Villa, en un partido aplazado de la primera jornada.



Además del Leicester y del City, sale ganando de esta jornada el Tottenham, cuarto con 33, que este domingo se impuso 3-1 en la cancha del colista Sheffield United.



El marfileño Serge Aurier (5), Harry Kane (40), con su 12º gol -además de 11 pases decisivos- y el francés Tanguy Ndombele (62), sublime al acertar a levantar el balón por encima del arquero con el exterior y prácticamente de espaldas a la portería, firmaron el triunfo, mientras que por el Sheffield United marcó David McGoldrick (59).

La 19ª jornada del campeonato inglés finaliza el lunes con el Arsenal-Newcastle.