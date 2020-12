¿Messi al PSG? "No es momento de hablar de ello", responde Leonardo 

PARÍS, FRANCIA.- Sobre la hipótesis de la llegada de Lionel Messi al París SG la próxima temporada, esperada por Neymar, "no es el momento" de hablar de ello, reaccionó este sábado Leonardo, director deportivo del PSG, quien pidió "respeto" para el argentino y para su club, el Barcelona.



"Tenemos que guardar respeto por Messi, por el Barcelona. Messi es un jugador del Barcelona. Cuando se toca a uno de nuestros jugadores no estamos contentos, así que no tocamos los jugadores de los demás", respondió el brasileño en Canal+ con motivo del partido de Ligue 1 Montpellier-PSG.

"No es el momento de hablar de ello, de hablar del 'mercato', pensamos en nuestra temporada, en conservar nuestros objetivos, en seguir concentrados. Tenemos plantel para eso, un equipo competitivo incluso haciendo rotaciones", añadió.



Neymar, antiguo compañero de Messi en el Barça, relanzó el caso el miércoles al evocar la hipótesis de la llegada a Francia del argentino, que finaliza contrato el próximo mes de junio.



Preguntado sobre otro dosier caliente en los despachos del club parisino, la renovación de Kylian Mbappé, cuyo contrato expira en 2022, Leonardo aseguró que las conversaciones avanzan.

"Hablamos, tenemos ganas de hablar y creo que él también, es el momento también de alcanzar una idea más clara sobre su futuro", explicó. "Avanza bien. Damos pasos adelante en relación a hace diez o quince días, continuaremos", agregó.