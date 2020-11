Te quedan pocos días para inscribirte en la Vuelta El Heraldo  

Este año la Vuelta Ciclística no será una competencia, sino más bien un reto en el que los partipantes decidirán su ruta favorita, su tiempo y espacio para completar el desafío de 100 kilómetros, en los siete días disponibles en la semana del 7 al 13 de diciembre.



Las inscripciones para la novena Vuelta finalizarán el 30 de noviembre, así que para formar parte de esta edición y apoyar a quienes más lo necesitan, únicamente lo que debes hacer es registrarte en nuestro sitio web www.elheraldo.hn/deportes/ y seguido de ello, unirte al club digital en Strava.



El costo de la inscripción es de 300 lempiras, que serán destinados para los damnificados de la zona norte del país.



Ellos recibirán un kit que incluye: camiseta conmemorativa del evento, gel de manos, mascarilla y promocionales patrocinadores. Este kit será entregado a domicilio en Tegucigalpa y San Pedro Sula.



Los que no cancelen el valor de la inscripción también participarán en la competencia y en los sorteos de los premios, pero no recibirán el kit.



Una vez inscrito el participante recibirá su número de dorsal y al finalizar cada persona tendrá una medalla digital y certificado de participación.



En cuanto a los premios, tanto en hombres como mujeres se sortearán 4 mil lempiras. Asimismo, entre los primeros 100 ciclistas nacionales rankeados en Strava se sortearán 4 mil lempiras.



Los primeros 20 que finalicen podrán obtener una suscripción impresa por tres meses de Diario El Heraldo. Por otro lado, entre los que suban en Instagram o Facebook del evento, la medalla de cumplimiento, una foto pedaleando con la camiseta o el tiempo en Strava, con el hashtag #RetoElHeraldo2020, participarán en sorteos diarios de promocionales.



Y por supuesto, pueden mantenerse pendientes de los Lives a través de Facebook para ganar promocionales y camisas con patrocinadores, en la semana del evento.



Cabe destacar que los fondos que se obtengan de la Vuelta El Heraldo 2020 serán para beneficiar a las personas damnificadas por el paso de los huracanes Eta e Iota.