Con doblete de Ibrahimovic Milan vence 2-0 a Bologna

MILÁN, ITALIA.- A sus casi 39 años, el sueco Zlatan Ibrahimovic mostró que sigue siendo esencial al lograr un doblete en la victoria del AC Milan frente al Bologna (2-0), este lunes en la primera jornada de Serie A.



Dominadores durante una hora de juego, los rossoneros tuvieron un buen debut y se colocan en la tercera plaza, empatados a puntos con el Napoli.

Habrían incluso podido tener una victoria más amplia si el delantero sueco, perfectamente lanzado en un contragolpe por el turco Hakan Calhanoglu, no hubiera fallado con la portería vacía, después de haber regateado al guardameta polaco Lukasz Skorupski (63).



Omnipresente a dos semanas de su 39 aniversario, Ibrahimovic habría podido abrir el marcador en el minuto 12, tras una jugada de Davide Calabria por la derecha, si no hubiera cruzado demasiado su disparo.



Pero el inmortal "Zlatan", que comienza su 22ª temporada profesional, se hizo perdonar. Su primer tanto llegó al elevarse más que el brasileño Danilo, tras un centro milimétrico del francés Théo Hernández, para colocar un cabezazo al que no llegó Skorupski (minuto 35, 1-0).

El guardameta polaco tampoco pudo hacer gran cosa en el segundo gol, un penal tras una falta de Riccardo Orsolini sobre el argelino Ismaël Bennacer (minuto 51, 2-0).



Al final del partido, Bologna, salvado por Skorupski, que desvió una semivolea de Hernández (77), se despertó, pero Gianluigi Donnaruma ganó su duelo frente al danés Andreas Skov Olsen (79) y el paraguayo Federico Santander encontró la madera (88).

Bolonia terminó el partido con diez jugadores tras la expulsión del holandés Mitchell Dijks (88).