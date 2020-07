Baja de Mbappé ante Atalanta debilita más ataque de PSG

PARÍS, FRANCIA.- La ausencia de Kylian Mbappé debilita el ataque del Paris Saint-Germain para su duelo contra Atalanta por los cuartos de final de la Liga de Campeones.



El delantero de 21 años tendrá para tres semanas de baja tras sufrir una lesión de ligamento en el tobillo el viernes contra Saint-Étienne en la final de la Copa de Francia. Autor de 30 goles en 34 partidos esta temporada, Mbappé difícilmente juegue ante el adversario italiano el 12 de agosto en Lisboa.



Si logra recuperarse para jugar, Mbappé no llegaría a punto para un equipo que también echará de menos a Edinson Cavani y Ángel Di María.



El argentino Di María purgará una suspensión y el uruguayo Cavani — goleador histórico del PSG con 200 tantos — se marchó tras expirar su contrato en junio. Tampoco contarán con el lateral derecho Thomas Meunier, quien fichó con el Borussia Dortmund. Tanto Cavani como Meunier declinaron firmar extensiones cortas de contrato como lo hicieron otros jugadores de ligas europeas.



Mbappé también se perdió la vuelta del PSG ante el Dortmund en la fase de octavos de final el 11 de marzo por una infección en la garganta.



Di María recibió una tarjeta amarilla en ese partido y no podrá jugar en cuartos. Tras ser sustituido, el extremo regresó a la cancha para involucrarse en una gresca precipitada, luego que el volante del Dortmund Emre Can le cometió una falta a Neymar.



No es una situación nueva para el técnico del PSG Thomas Tuchel.

Debió prescindir del lesionado Mbappé y del suspendido Neymar para el primer partido del PSG en la actual Champions, pero el equipo despachó de local 2-0 al Real Madrid. Di María firmó un doblete en ese duelo.



El Madrid apenas despuntaba en la temporada, lo cual no ocurre con Atalanta.



Los italianos poseen un voraz ataque y actualmente pugnan con el Inter de Milán y Lazio por el segundo lugar de la Serie A y escoltar al recién coronado campeón Juventus.



Ante un rival físico como Atalanta, Tuchel podrían olvidarse del esquema 4-3-3 y blindar el mediocampo con un 4-4-2 en el que Julian Draxler y Pablo Sarabia saldrían por las bancas. Neymar podría quedar como centrodelantero junto al argentino Mauro Icardi. El problema es que el astro brasileño juega mejor por los costados.



El mediocampo es donde el PSG podría pasarla mal ante un equipo de buen toque y que es vertical en su propuesta. Sin abusar de la fricción, los centrocampistas de Atalanta superan al PSG a la hora de imponer el físico.



También tienen excelente calidad técnica.



Ante la Juventus a inicios de julio, Atalanta desbordó al bloque de volantes rival en los primeros 15 minutos, completando la sideral cifra de 160 pases. Con el argentino Papu Gómez como hombre orquesta en Atalanta, los mediocampistas de la Juve lucieron lentos.

Gómez es prolijo con el balón, mientras que Josip Iličić aporta músculo y sobriedad técnica. Los delanteros colombianos Duván Zapata y Luis Muriel saben arrastrar marcas de espaldas al arco y no ceden la pelota con facilidad.



El viernes pasado, irritado por la lesión de Mbappé, Tuchel se quejó del juego brusco de Saint-Étienne y que el árbitro no supo defender a Mbappé y Neymar.



Es una queja vieja de Tuchel, una que refleja que su equipo es propenso a la marca fuerte. Atalanta seguramente ha tomado apunte.