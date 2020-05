Liga femenina de fútbol de EEUU organizará un torneo en junio

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La liga femenina de fútbol de Estados Unidos (NWSL), formada por nueve equipos, anunció este miércoles su vuelta a la competición con un torneo de un mes en el estado de Utah que arrancará el 27 de junio sin espectadores en la cancha.



La NWSL se adelantaría así a la MLS y a la otras grandes ligas deportivas de Estados Unidos, como la NBA o las Grandes Ligas de béisbol, cuyos planes para retomar sus competiciones durante la pandemia de coronavirus no contemplan jugar en junio.



"A medida que nuestro país comienza a reabrir de forma segura y a ajustarse a nuestra nueva realidad colectiva (...) la NWSL está encantada de traer de nuevo el fútbol profesional a los Estados Unidos", dijo la comisionada de la NWSL, Lisa Baird, en un comunicado.



La NWSL Challenge Cup será un torneo de 25 partidos con ronda preliminar y eliminatorias, cuya final se disputará el 26 de julio. Los juegos se desarrollarán en el Rio Tinto Stadium de Sandy y el Zions Bank Stadium de Herriman, ambos en el estado de Utah, en los que no se permitirá el acceso de público.

Las jugadoras internacionales estadounidenses que ganaron la Copa del Mundo de 2019, incluida Megan Rapinoe (Balón de Oro 2019), compiten en la NWSL, cuya liga 2020 no ha podido comenzar por la pandemia.



Sin embargo, muchas internacionales no han decidido aún si participarán en la NWSL Challenge Cup por preocupaciones relacionadas con el coronavirus, según informó el diario The Washington Post.



Dell Loy Hansen, dueño del equipo Utah Royals, dijo que su estado está listo para hospedar este campeonato y ofrecer a los clubes un entorno controlado frente a la amenaza del virus.



"Utah está excepcionalmente preparado para acoger a los nueve equipos de la NWSL y organizar un tremendo torneo", dijo Hansen, que dijo contar con el "apoyo total" del gobernador (el republicano Gary Herbert) y los expertos médicos.

Dentro de los protócolos de prevención, "cada jugadora y cada miembro del personal esencial será examinado 48 horas antes de su partida a Utah y a su llegada y será sometido a pruebas consistentes, tomas de temperatura y revisión de síntomas a lo largo de su estancia en Utah", dijo la NWSL.



Utah ocupa el lugar 34 entre los estados del país con más casos totales de coronavirus, al registrar más de 8.600 contagios y más de 100 fallecimientos.



La MLS, suspendida desde el 12 de marzo, sigue trabajando en un plan de retorno a las canchas en julio con los equipos concentrados en el complejo deportivo del parque de atracciones de Disney World en Orlando (Florida).