Ismael Santos del Real de Minas: “Tengo unos cuantos ahorros”﻿

Brayan Gutiérrez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Mundialista con Honduras, estudioso y un buen samaritano. Esas son las cualidades que destacan a Ismael Santos, el defensa central que surgió de Olimpia, que pasó por UPNFM y que ahora defiende la camisa de Real de Minas.

Esta cuarentena la aprovecha para ejercitarse, estar en familia y colaborar con los más necesitados del club, después de que la Liga Nacional finalizara el Clausura y se estropeara el sueño de los Arcángeles de clasificar a la pentagonal.

“Terminé la universidad en diciembre del año pasado, graduándome en la licenciatura en Administración Industrial y Negocios. Ahorita estoy sacando unos cursos en línea”, cuenta antes de hablar sobre cómo ha hecho para lidiar todo este año sin sueldo en Real de Minas.

El zaguero de 24 años le cuenta su historia a Zona en esta etapa de pandemia...

Hola, Ismael. Ahora que fue clausurado el torneo, ¿seguís ejercitándose?

Una vez que se canceló el torneo ya no estoy con la misma intensidad de ejercicios de antes. Siempre estoy haciendo unas pesas en casa y hago rutinas para uno o dos músculos por día para mantenerme y pasar esta cuarentena. También estoy sacando tres cursos gratis en la línea virtual de Infop: Excel, de contabilidad para no contadores y secciones de dato a mano.

¿Acostumbrás a salir a comprar a los supermercados?

En mi casa tomamos las medidas de precaución cuando salimos. Sabemos que es una gran responsabilidad la que llevamos a ir a comprar comida o cuando vamos a la farmacia, y siempre vamos con protección de guantes, mascarilla y gel para evitar ser infectado.

¿Qué te pareció que se haya terminado el torneo sin campeón ni descendido?

Lastimosamente nosotros teníamos las posibilidades de clasificar a la pentagonal y sabíamos que al clasificar el tema económico iba a beneficiar al equipo, solventando todas las deudas, pero por algo pasan las cosas. Fue la mejor decisión de terminar el torneo porque no creo que hubieran cumplido las normas de bioseguridad para que nadie se contaminara en el transporte, camerinos, canchas, etcétera..

¿Aún no les ha pagado nada este año el equipo?

Aún no nos ha cancelado los tres meses que nos deben, esperamos que en estos días con el dinero de la FIFA puedan pagar del 15 al 29 de marzo, y después que nos paguen el resto del dinero adeudado.

¿Y cómo lográs pasar esta crisis sin sueldo?

Por los momentos no tengo muchas responsabilidades de una familia, como tener hijos o una esposa. Estoy con mis papás (José Luis Santos y Ana Alvarado). Mi padre trabaja y eso genera ingresos, pero yo tengo unos cuantos ahorros que, cuando tengo que usarlos, los uso. Y cuando reciba ese dinero que me deben, tendré que aportar más a mi hogar.

¿Tenés algún colchón económico por haber estado en Olimpia?

En la etapa en la que estuve en Olimpia me trataron bien en todos los sentidos y económicamente no me iba mal, pero donde saqué mejor provecho fue en las selecciones menores cuando clasificamos a los mundiales; ahí más que todo formé ese pequeño colchón económico.

Me imagino que en Real de Minas hay jugadores más necesitados que otros...

Siempre hay jugadores que tienen un poco más de problemas que los demás, pero también tienen prioridades como sus familias, y su ingreso depende del fútbol. En el Minas existe ese compañerismo, por ejemplo, Juan Ramón Mejía y otros han ayudado a jugadores como Gerson Argueta y Alex Corrales. Además, hace poco la directiva del Minas dio un pequeño bono para aliviar la crisis de una buena parte del grupo.

¿Has ayudado a algún compañero en esta crisis?

Siempre paso en comunicación con Julani Archibald, ya que solo habla inglés y me comunico con él para saber cómo está y si tiene alguna duda o si ocupa ayuda en algo y así los compañeros le podamos ayudar. A veces le he tenido que pedir sus alimentos en línea para que le llegue la comida a su casa.

¿Cómo fue ese paso por los Lobos de la UPNFM?

Mi paso por UPNFM fue complicado, no se me brindaron las oportunidades que hubiera querido tener. Sé que, por capacidad, entrenamientos y por seguir luchando no pudo ser la falta de chances. Fue por otras cosas, pero siempre hay que sacar algo positivo de esos momentos para determinar un carácter y aprovechar las oportunidades en el futuro.

¿Y qué tal tu momento futbolístico en los Arcángeles?

En Real de Minas en el tema deportivo me ha ido mejor. Desde que estaba en UPNFM el entrenador del Minas me estaba diciendo que me daría una oportunidad en el equipo. Cuando se me venció el contrato con Lobos, no dudé en venirme porque lo que uno quiere es esa oportunidad de seguir jugando en Liga Nacional y por los momentos no me ha ido mal. Pero esto es de campeonato y campeonato y en cada torneo uno tiene que ser mejor.

